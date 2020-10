Le crocchette di cavolfiore con acciughe, sono un finger food, facilissimo, veloce e saporito, ideali anche per consumare gli avanzi di cavolfiore che stazionano in frigorifero e che nessuno vuole più mangiare.

Con questa ricetta basterà aggiungere del parmigiano reggiano grattugiato, un pezzettino di acciuga per aggiungere una nota sapida e friggere il tutto in olio caldissimo.

Servite queste deliziose crocchette calde, come frittura comanda, anche se dobbiamo ammettere che sono buonissime anche a temperatura ambiente.

Il cavolfiore è una di quelle verdure spesso bistrattate, anche a causa dell’odore che emanano durante la cottura eppure sono un concentrato di vitamine e sali minerali, considerate solo che una porzione soddisfa totalmente il fabbisogno di vitamina C del nostro organismo, anche se, dobbiamo ammetterlo l’ideale sarebbe consumarlo crudo per non perdere tutte le sue proprietà, se volete potete anche preparare questa ricetta con il cavolfiore crudo, basterà mettere le cime bianche in un mixer e frullarlo fino a renderlo simile ad una farina bagnata, a questo punto potrete unire tutte gli altri ingredienti e friggere, il gusto sarà leggermente diverso e sicuramente il gusto del cavolfiore sarà più spiccato, ma se siete degli amanti, questi è la ricetta giusta per voi.



Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

450 g Cavolfiore lessato

50 g Parmigiano Reggiano

1 Uovo

5 Acciughe filetti sott’olio

Sale

Pepe bianco

Pangrattato

Olio per friggere

Preparazione

Per preparare la ricetta delle crocchette di cavolfiore con acciughe, schiacciate con una forchetta il cavolfiore, unite il parmigiano, l’uovo, sale, pepe e tre cucchiai di pangrattato. Mescolate bene per amalgamare tutti gli ingredienti.

Prendete un cucchiaio d’impasto e formate delle palline, create una fossetta al centro, dove sistemerete un pezzettino di filetto di acciuga, chiudete e rotolate tra le mani per ottenere delle palline lisce e regolari.

Passate le palline nel pangrattato e friggetele in olio bollente. Servite calde o a temperatura ambiente.