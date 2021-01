La crostata cioccolato bianco e ricotta è un dolce semplice e genuino, ma goloso e perfetto per tutte le occasioni, un guscio di pasta frolla croccante e friabile che racchiude una golosa e morbida farcia di ricotta, arricchita da tanti pezzettini di cioccolato bianco.

Una ricetta semplice, perfetta per la prima colazione o per la merenda, accompagnata da una buona tazza di tè o caffè, magari con una spolverata di cannella.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 65 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

350 g Pasta Frolla

500 g Ricotta

180 g Zucchero

1 Tuorlo d’Uovo

50 g Cioccolato bianco

Zucchero A Velo q.b.

Preparazione

Per preparare la ricetta della rostata cioccolato bianco e ricotta, iniziate a realizzare la pasta frolla e lasciatela riposare in frigorifero per 30 minuti circa. Nel frattempo dedicatevi alla preparazione del ripieno.

In una ciotola lavorate, con una forchetta, la ricotta (prima passata al setaccio), aggiungete lo zucchero e il tuorlo e mescolate bene.



Aggiungete il cioccolato a pezzettini e lavorate il tutto fino ad ottenere una crema morbida ed senza grumi. Lasciate riposare in frigorifero per una mezz’oretta circa.

Trascorso questo tempo, riprendete la frolla e dividetela. Tirate la pasta fino a ridurla ad uno spessore medio.

Imburrate ed infarinate la tortiera ( 20 cm ) e rivestitela con la frolla. Bucherellate la base, versate sopra il ripieno e livellatelo bene.

Dalla restante pasta ricavate delle listarelle larghe più o meno due cm, incrociatele sul ripieno. Si formerà così una grata.

Cuocete la crostata in forno caldo a 180° x circa 40-45 minuti. Una volta pronta, sfornatela e lasciatela raffreddare bene. Impiattate la crostata ricotta e cioccolato bianco, cospargetela di zucchero a velo e servitela.