I crostini con crema di asparagi e speck sono un antipasto facile da preparare, perfetti anche come aperitivo, magari con crostini più piccoli in formato finger food.

Una ricetta facile e golosa e altrettanto facile e saporitissima, oltre alla morbida e delicata mousse di asparagi, vien dato loro un tocco di carattere con lo speck croccante e con le scaglie di mandorla; fidatevi, sono assolutamente irresistibili!

Un connubio fra morbidezza e croccantezza, delicatezza e sapore: un insieme di contrasti piacevolissimo e goloso, che vi stupirà; noi abbiamo usato anche del pane ai cinque cereali per ottenere una maggiore rusticità, ma potreste usare anche un pane di segale o integrale; un pane rustico è assolutamente perfetto, ma anche un pane bianco è comunque ottimo, basterà tostarlo per renderlo bello croccante e poi…largo alla fantasia!

Per rendere più saporito il vostro crostone, potrete anche sbriciolarci sopra al posto del Parmigiano Reggiano, anche del Pecorino sardo o romano, o anche della feta.

Se invece desiderate rendere la vostra ricetta vegana, potete sostituire la robiola con del tofu cremoso e al posto dello speck utilizzare dei ceci croccanti alla paprika, basterà tostarli in padella o al forno con sale, paprika e un filo di olio.

Per quanto riguarda invece i gambi degli asparagi, non buttateli, ma lavateli con cura e poi fateli essiccare in un essiccatore, se ne avete uno o in forno a 100 °C, una vota secchi frullateli fino a ridurli in polvere e conservateli in un barattolino di vetro, saranno perfetti per aromatizzare brodi o risotti, ricordate però che durante il periodo di essiccatura l’ortaggio, perdendo la sua naturale quantità di acqua, aumenta la sua salinità, quindi quando utilizzerete questa polvere regolatevi con l’aggiunta di sale.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Asparagi verdi

50 g Robiola

50 g Speck a dadini

4 fette Pane ai 5 cereali

2 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

2 foglie Basilico più qualcuna per decorare il piatto

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 pizzico Sale Fino

1 cucchiaio Mandorla a lamelle

1 noce Parmigiano Reggiano per decorare

1/2 Scalogno

Preparazione

Per preparare la ricetta dei crostini con crema di asparagi e speck, lavate ed asciugate gli asparagi, poi tagliate la parte finale più legnosa e dura, e con un pelapatate pelate leggermente la parte esterna.

Cuoceteli a vapore per circa 8-10 minuti, poi lasciateli intiepidire. Fateli a pezzetti (tenendo da parte otto punte per la decorazione finale) e saltateli in padella per alcuni minuti a fiamma viva insieme ad un cucchiaio d’olio e allo scalogno finissimamente tritato. Una volta rosolati per bene, spegnete la fiamma e metteteli in un piccolo frullatore con il parmigiano, la robiola, 1 cucchiaio d’olio, il sale e le foglie di basilico leggermente spezzettate. Azionate ed ottenete una bella crema densa e morbida.

Tostate su una griglia le fette di pane da entrambi i lati, poi lasciatele intiepidire. In una padella antiaderente fate saltare i dadini di speck alcuni minuti, in modo da renderli belli croccanti, e metteteli da parte.

Componete quindi i vostri crostoni: spalmateli con la mousse di asparagi, poi aggiungete un bel pizzico di dadini di speck, qualche scaglia di mandorla e qualche briciola di Parmigiano Reggiano. Decorate infine con qualche fogliolina di basilico e con le punte di asparago tenute da parte.