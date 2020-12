Il plumcake yogurt e mele, sono dei dolci Veneti che vengono preparati tradizionalmente durante le festività e per il carnevale.

Una ricetta composta da un guscio di frolla, stesa sottile, ma non sottilissima, farcita con marmellata ed infine fritta in abbondante olio bollente.

I crostoli ripieni di marmellata con il loro guscio fragrante e il loro ripieno morbido piacciono a tutti e sono perfetti per arricchire buffet di dolci o semplicemente per la colazione accompagnati da un buon caffè.

Per i vostri crostoli potete scegliere la marmellata che preferite, noi abbiamo optato per una confettura di marmellata, ma sarà perfetta anche una a base di frutti rossi o perchè no, crema spalmabile alla nocciole, per renderli ancora più golosi.

Come ogni fritto che si rispetti la temperatura dell’olio gioca un ruolo chiave, se non fosse abbastanza caldo rischiereste di trovarvi tra le mani un dolce unto al palato e imbevuto di olio, se invece fosse troppo caldo e avesse passato il punto di fumo allora il retrogusto che otterreste rovinerebbe tutto il lavoro per preparare i vostri crostoli, se non avete a disposizione un termometro c’è un metodo semplicissimo per capire quando è il momento perfetto per cominciare a friggere, vi basterà inserire il manico di un cucchiaio di legno nella padella con l’olio, quando intorno a questo si formeranno delle bollicine allora saprete che quello è il momento perfetto per cominciare a cuocere i vostri crostoli.

Per evitare che perdano forma in cottura, lasciate riposare i crostoli in frigorifero per almeno 30 minuti prima di cuocerli, ma anche 1 ora andrà benissimo, in questo modo manterranno la forma e sarà più semplici capovolgerli durante la cottura. Una volta cotti scolateli bene e e non dimenticate il passaggio sulla carta assorbente, per eliminare ogni traccia di olio, dalle mani e dal palato.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

500 g Farina 00

3 Uova

100 g Burro ammorbidito a temperatura ambiente

50 g Zucchero Semolato

3 cucchiai Vino Bianco

1/2 Limone scorza grattugiata

1 pizzico Sale Fino

1 pizzico Vanillina

200 g Marmellata

q.b. Olio Di Semi per friggere

q.b. Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta dei crostoli ripieni di marmellata, setacciate la farina all’interno di una ciotola capiente.

Aggiungete lo zucchero, il sale, il burro a pezzi, il vino, la scorza pulita e grattugiata del limone, la vanillina e le uova.

Lavorate fino a che gli ingredienti saranno amalgamati e avrete ottenuto un impasto sostenuto ed omogeneo. Coprite e lasciate riposare la pasta per un’ora.

Trascorso questo tempo stendete l’impasto in maniera sottile, quindi tagliate con la rotella delle porzioni di pasta con un’altezza di circa 10 centimetri.

Distribuite al centro una serie di cucchiai di marmellata, distanziati di almeno un paio di centimetri. Inumidite i bordi della sfoglia, quindi piegatela su stessa cercando di far uscire più aria possibile, pressate leggermente per chiudere.

Tagliate con la rotella ricavando dei ravioli rettangolari. Friggete in abbondante olio caldo pochi pezzi per volta, girando delicatamente.

Una volta che risulteranno belli dorati, scolate i crostoli e metteteli ad asciugare sopra la carta assorbente. Spolverate con abbondante zucchero a velo prima di servire.