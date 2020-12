I cupcake a forma di renna di Natale sono dei sofficissimi cupcake al cacao, arricchiti con zenzero, cannella, cardamomo e chiodi di garofano (il mix di spezie dei biscottini di Pan di zenzero, per intenderci), ricoperti con un sottile strato di cioccolato fondente e poi decorati come tante piccole renne: mini pretzel come corna, caramelle bianche al latte per gli occhi, un ciuffo di ganache montata al cioccolato al latte come musetto e una pastiglietta di cioccolato color rosso per fare il naso.

Anche se la ricetta sia piena di passaggi è in realtà tutto molto semplice e breve da realizzare, lo potrete tranquillamente fare insieme ai vostri bambini, che si divertiranno un sacco e in men che non si dica otterrete anche voi delle dolcissime renne cupcake al cacao e pan di zenzero.

I cupcake sono tra i dolci americani più amati, diversi dai muffin, i cupcake sono delle mini tortine, grandi come una tazza, come dice il nome, soffici, grazie all’impasto a base di burro montato, decorati e farciti in mille modi diversi.

Questi cupcake natalizi sono un’idea per presentare dei dolci natalizi ai bambini che magari non amano il panettone, un’idea divertente e simpatica, adatta per la merenda o per una festicciola di Natale.

Durata

Tempo di preparazione: 50 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

12 Persone

Ingredienti

Per i cupcake al cacao e pan di zenzero

260 g Farina 0

30 g Cacao amaro in polvere

6 g Lievito per dolci

150 g Zucchero Di Canna Grezzo

3 Uova bio

125 g Burro

150 ml Latte

3 cucchiaini Miscela Spezie per dolci

1 cucchiaino Zenzero fresco grattugiato

1 pizzico Sale

Per la miscela spezie

1 cucchiaino Zenzero in polvere

1 cucchiaino Cannella in polvere

1/2 cucchiaino Cardamomo in polvere

1/2 cucchiaino Chiodi Di Garofano in polvere

Per la copertura

150 g Cioccolato fondente

Per la ganache montata

50 ml Panna

80 g Cioccolato al latte

Per decorare

24 Pretzel piccoli

24 Caramelle bianche piccole

Cioccolato in pastigliette rosse o rosa

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cupcake a forma di renna di Natale,i n una ciotola capiente unite la farina, il cacao amaro, il lievito per dolci, il mix di spezie in polvere setacciato e lo zenzero fresco, poi mettete da parte.

In una seconda ciotola unite le uova, lo zucchero e un pizzico di sale, poi sbattete con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto chiaro ed arioso – ci vorranno circa 2/3 minuti.

Sciogliete il burro, poi lentamente incorporatelo al composto di uova e zucchero, continuando a mescolare.

Versate lentamente il composto di uova, zucchero e burro all’interno della ciotola con le polveri, mescolando con una frusta per evitare la formazione di grumi. In ultimo aggiungete il latte poco alla volta.

Foderate con i pirottini le teglie per muffin e riempite ogni pirottino con l’impasto per 3/4.

Infornate nel forno ben caldo a 180° per 20/25 minuti – fate la prova stecchino prima di sfornare le teglie. Poi lasciate completamente raffreddare i cupcake prima di decorarli.

Ganache montata al cioccolato al latte

Sciogliete a bagnomaria il cioccolato al latte, poi fatelo raffreddare. Montate la panna, poi unitevi il cioccolato a filo in due tempi, continuando a montare per ottenere un composto sodo e arioso.

Assemblare e decorare

Sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente, poi intingete la cupoletta di ogni muffin nel cioccolato, lasciate colare l’eccesso e applicate due mini pretzel che saranno le corna delle renne.

Sopra i mini pretzel applicate le caramelle bianche e nel centro di ognuna con il cioccolato fondente rimasto create due puntini per gli occhi.

Riempite la sac a poche con la ganache montata e applicatene uno sbuffo nel centro di ogni cupcake, poi nel centro dello sbuffo applicate una pastiglietta di cioccolato rossa.