L’estratto di cetriolo, mirtilli, zenzero e menta è ricco di vitamine e sali minerali, è rinfrescante ed è perfetto per reidratare il corpo quando fa caldo, o quando si è fatto sport.

I mirtilli sono sono dei potenti antiossidanti naturali, contrastano la ritenzione idrica e proteggono il nostro sistema circolatorio. Il cetriolo contrasta a sua volta la ritenzione idrica, ha pochissimo sodio e pochissime calorie. Lo zenzero, con il suo aroma leggermente piccante, protegge lo stomaco, è antinfiammatorio e aiuta a ridurre i dolori muscolari. La mela verde, dal sapore fresco e acidulo, è depurativa e ricca di sali minerali.

Inoltre, una delle idee migliori che si possano avere, è aggiungere delle foglie fresche di erbe aromatiche agli estratti, il loro sapore e il loro profumo verranno condensati nel liquido.

Attenzione però a non pensare che gli estratti siano la via preferibile per assumere frutta e verdura, l’estrazione infatti elimina le fibre, fondamentali per la nostra alimentazione, e concentra gli zuccheri. Vanno molto bene consumati una volta ogni tanto.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

250 g Mirtilli

1 Cetriolo piccolo

1 Mela Granny Smith

15 g Zenzero fresco

Menta foglie

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’estratto di cetriolo, mirtilli, zenzero e menta, lavate e asciugate bene i mirtilli.

Sbucciate il cetriolo e tagliatelo a pezzi.

Sbucciate la mela, eliminate il torsolo e tagliate anch’essa a pezzi.

Sbucciate lo zenzero e tagliatelo a fettine.

Mettete la frutta, poca per volta, nell’estrattore insieme alle foglie di menta e ricavatene il succo.