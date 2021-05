I fagottini di pasta sfoglia con verdure grigliate e stracchino sono uno degli innumerevoli modi di preparare dei bocconcini da aperitivo con la pasta sfoglia, in questo caso però la tecnica di preparare dei piccoli scrigni rettangolari ripieni di qualcosa di goloso vi resterà impressa.

In questa ricetta il ripieno è a base di verdure alla griglia e stracchino, ma è chiaro che ci si può sbizzarrire con tutto quello vi salta in mente, basta ricordare che all’interno ci va sempre del formaggio, per non perdere il coté filante della ricetta.

Quando acquistate la pasta sfoglia leggete gli ingredienti, spesso non è a base di burro ma viene preparata con oli vegetali (in primis di palma), se la cosa non vi scompone sappiate che con una pasta sfoglia così e un po’ di tofu potreste preparare degli aperitivi vegan.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

3 persone

Ingredienti

1/2 Zucchine

1/2 Peperoni

1/2 Melanzane

50 gr Stracchino

1 confezione Pasta Sfoglia rettangolare

q.b. Olio Di Oliva per spennellare

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei fagottini di pasta sfoglia con verdure grigliate e stracchino, mondate le verdure, tagliate la melanzana a fette spesse circa mezzo centimetro.

Affettate la zucchina e tagliate a strisce il peperone.

Grigliate le verdure, salatele e fatele raffreddare.

Successivamente tagliatele a striscioline.

Srotolate la pasta sfoglia e dividetela in 6 strisce.

Sulla base di ogni striscia mettete dei pezzetti di verdura grigliata e un cucchiaino di stracchino.

Arrotolate su se stessa la striscia di pasta sfoglia e sigillate bene i fagottini con le mani. Con l’aiuto di un coltello rifilate i bordi.

Mettete i fagottini con verdure grigliate e stracchino in una teglia foderata con della carta da forno.

Spennellate la superficie di ogni fagottino con un po’ di olio d’oliva

Infornate a 180°C per circa 15 minuti, fino a quando i fagottini risulteranno dorati in superficie.