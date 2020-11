Le fettuccine fatte in casa, sono il formato di pasta fresca più utilizzato nella cucina italiana, ottime per raccogliere anche i sughi più corposi, sono semplici da fare e bastano pochi ingredienti.

Per preparare questa ricetta prima di tutto dovrete procurarvi una spianatoia di legno perchè è la superficie più adatta per lavorare la pasta inoltre dovrete anche avere la macchina per tirare la sfoglia. Normalmente si inizia a fare la pasta sulla spianatoia facendo un “foro a fontana” nella farina ma per facilitare le operazioni potrete iniziare a lavorare l’impasto in una ciotola capiente per poi trasferirlo sulla spianatoia non appena le uova avranno assorbito un po’ di farina.

La proporzione utilizzata per fare la pasta all’uovo per una persona è: un uovo per ogni 100 gr di farina.

La preparazione della pasta fresca all’uovo ha origini antichissime si ritrovano rappresentazioni pittoriche già nelle tombe etrusche in cui sono raffigurati vari utensili da cucina necessari per la preparazione delle lasagne.

La parola “pasta” deriva probabilmente da un termine greco che significa “farina mista a liquido” ed è praticamente impossibile attribuire a qualcuno la paternità di questo alimento.

Esistono svariate tipologie di pasta: alcune ricette utilizzano la semola al posto della farina00, altre usano soltanto i tuorli d’uovo (Tajarin piemontesi) nel caso delle orecchiette viene addirittura omesso l’utilizzo delle uova che vengono sostituite con l’acqua.

La pasta all’uovo fatta in casa si utilizza per svariate preparazioni: tagliatelle, fettuccine , lasagne, maltagliati, sfoglia per ravioli, cappelletti o agnolotti ecc.. le nostre nonne tiravano la sfoglia con il mattarello ma al giorno d’oggi sono ben poche le persone ancora in grado di farlo (anche per motivi di tempo) e più spesso si utilizza la macchina per la pasta.

Con alcuni accorgimenti potrete preparare un ottimo piatto di fettuccine “home made” sano ed economico con un gusto unico.

Molti confondono le fettuccine con le tagliatelle, l’impasto è ovviamente identico ma la discriminante tra i due formati di pasta sta nella larghezza delle strisce di pasta, la fettuccina deve avere un larghezza minore rispetto alle tagliatelle e può spaziare dai 3 ai 5 mm, mentre la tagliatella deve avere una larghezza tra i 4 e i 10 millimetri, anche se leggenda narra che la larghezza perfetta dovrebbe essere di 8 mm, che corrisponderebbe alla 12.270° parte della torre degli Asinelli, una delle due torri di Bologna, città natale di questo formato di pasta.

Quando deciderete di preparare le tagliatelle o le fettuccine ricordate di formare dei nidi di pasta ed appoggiarli su un piano infarinandoli leggermente per evitare che la pasta si appiccichi, se poi non avete intenzione di cucinarli subito potete congelarli, avendo cura di mettere i nidi ben distanziati su un vassoio, una volta congelata la pasta poterete spostare i nidi di pasta in un sacchetto da freezer.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

3 Persone

Ingredienti

300 gr Farina 00

3 Uova

Preparazione

Per preparare la ricetta delle fettuccine fatte in casa, sbattete leggermente le uova in una ciotola

Ponete la farina in una ciotola capiente oppure direttamente sulla spianatoia, date la forma “a fontana”. Aggiungete le uova e fate assorbire la farina prima con una forchetta poi con la punta delle dita.

Rovesciate l’impasto sulla spianatoia infarinata ed iniziate a lavorarlo per almeno 10 minuti, con il palmo della mano, senza schiacciarlo e ripiegandolo più volte su se stesso.

Eliminate dalla spianatoia i residui secchi di farina con una spatolina.

Continuate a lavorare fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico.

Formate una palla e rivestitela con la pellicola da cucina.

Lasciate riposare l’impasto per mezz’ora.

Formate dei piccoli panetti dai quali ricaverete le sfoglie

Utilizzando la macchina per stendere la pasta formate delle sfoglie

Schiacciate leggermente il panetto di pasta, iniziate a stenderlo partendo dall’ultimo foro della macchina (quello per fare delle sfoglie spesse).

Ripiegate su se stesse le sfoglie ricavate e diminuite lo spessore mano a mano che la sfoglia diventa omogenea fino ad arrivare allo spessore del penultimo o ultimo foro della macchina.

Lasciate riposare le sfoglie pochi minuti poi utilizzando il taglia pasta formate le fettuccine e ponetele su un piano infarinato.