La fluffosa al limone, è la versione fresca della Chiffon Cake, si chiama “fluffosa” perchè così era stata intitolata dalla sua autrice, Monica Zacchia, quando, nel maggio del 2014, accolse le amiche foodblogger “Bloggalline”, gruppo da lei fondato insieme ad altre amiche appassionate alla cucina.

Questa è la ricetta di una ciambella antica, altissima e ovviamente morbidissima, non a caso fluffy in inglese significa esattamente questo.

La torta portata da Monica Zacchia all’incontro con le amiche blogger è diventato poi il simbolo di questo gruppo, nato un po’ per gioco e poi diventato una vera e propria famiglia, la famiglia di iFood, che ha voluto raccontare quella cucina tipica e a volte un po’ sperimentale che si sperimenta a casa, con gli amici appunto.

La fluffosa è una torta semplice ma che racchiude in sè tantissime varianti, talmente tanto che Monica Zacchia, insieme a Valentina Cappiello le hanno dedicato un libro pieno di ricette, per avere sempre la torta perfetta da portare in tavola.

Vedrete che diventerà presto la torta che farete più spesso, senza burro, senza latticini, è leggera, buona e, se vi aggiungete il succo fresco di limone, lascia una piacevole nota agrumata finale in bocca!

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 55 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

150 g Zucchero

145 g Farina 00

3 Uova bio

80 g Limone spremuta bio filtrata

scorza Limone bio

120 g Olio di riso

½ bustina Lievito per dolci

1 pizzico Bicarbonato di sodio

1 Baccello Di Vaniglia

Preparazione

Per preparare la ricetta della fluffosa al limone, separate i tuorli dagli albumi.

Setacciate insieme in una grande ciotola la farina, lo zucchero, il bicarbonato e il lievito.

Fate un buco al centro e versate in questo ordine e senza mescolare: l’olio, i tuorli, la spremuta del limone, la scorza del limone grattugiata, i semi della bacca di vaniglia.

Montate a neve ferma gli albumi con 2 gocce di limone.

Mescolate gli ingredienti nella ciotola fino ad ottenere un composto omogeneo e da ultimo inserite gli albumi montati.

Versate il composto nello stampo senza ungerlo né infarinarlo. (Se usate uno stampo tradizionale invece sì). Infornate e cuocete a 165° per 45 minuti circa, fate la prova stecchino.

Fate freddare il dolce nello stampo capovolto (se quello da chiffon cake) sformate.