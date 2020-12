La fluffosa natalizia è un dolce molto semplice ma ricco di profumi e gusto, la sua sofficità è unica e rende questa fluffosa un dolce perfetto da servire a colazione o merenda nella sua semplicità oppure elegantemente decorato come dolce per le feste.

In occasione del Natale abbiamo preparato questa ricetta decorandola con una glassa profumata all’arancia arricchita da cocco grattugiato, con zeste di zenzero e arancia candita e infine per dare freschezza da chicchi di melagrana per dare quel tocco di rosso natalizio.

La particolarità di questo dolce è che rimane molto morbido per parecchi giorni, grazie alle uova montate e allo yogurt nell’impasto.

Per prepararlo servirebbe di regola lo stampo per chiffon cake, quello dal fondo removibile e i piedini in alto per permettere al dolce di asciugare senza perdere la sua altezza, nel caso quindi lo abbiate e decideste di utilizzarlo ricordate che non va mai né imburrato e né infarinato, questo permetterà all’impasto di aggrapparsi e svilupparsi in altezza appunto e una volta sfornato va fatto raffreddare a testa in giù, diversamente se utilizzate un altro stampo tipo come il mio dovete sempre imburrare e infarinare e procedere come sempre

Per quanto riguarda la glassa invece le dosi potete deciderle in base alla consistenza che volete ottenere, quindi vi consigliamo di dosare man mano la quantità di zucchero a velo e di succo di arancia.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 60 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Farina 00

90 g Farina di cocco

200 g Zucchero Di Canna integrale chiaro

6 Uova grandi

120 g Olio di riso

40 g Yogurt Greco

60 gr Arance succo

2 cucchiai Arance scorza grattugiata

2 cucchiai Zenzero fresco grattugiato

1 bustina Lievito per dolci

1/2 cucchiaino Sale

q.b. Zucchero A Velo

q.b. succo Arance

q.b. zeste Arance candite tagliate a dadini per la decorazione

q.b. chicchi Melagrana per la decorazione

q.b. Cocco grattugiato per la decorazione

q.b. Zenzero candito per la decorazione

Preparazione

Per preparare la ricetta della fluffosa natalizia, preriscaldate il forno a 165°C

Separate i tuorli dagli albumi

In una grande ciotola setacciate la farina, la farina di cocco, lo zucchero, il sale e il lievito

Fate un buco nel centro e versate in questo ordine: l’olio, i tuorli, il succo di arancia, lo yogurt greco, e la scorza grattugiata dell’arancia e lo zenzero fresco grattugiato

Mescolate bene tutti gli ingredienti

Montate a neve gli albumi con poche gocce di limone

A questo punto incorporate gli albumi al composto precedente con un movimento dal basso verso l’alto per non smontarli

Imburrate ed infarinate uno stampo da bundt cake e versate dentro il composto.

Infornate a 165°C per circa 50/55 minuti e poi alzate la temperatura a 175°C e cuocete per altri 10 minuti (vale sempre la prova stecchino).

Sfornate e fate raffreddare il dolce nello stampo per circa 10 minuti dopodiché sformatelo e fatelo raffreddare su una gratella.

Preparate la glassa mescolando lo zucchero a velo con il succo di arancia sino ad ottenere la consistenza desiderata e glassate la torta.

Prima che la glassa si asciuga spolveratela con cocco grattugiato e decorate con le zeste di arancia e zenzero candite tagliate a dadini e infine con i chicchi di melagrana.