La focaccia con cime di rapa è un piatto unico saporito e perfetto per una cena veloce e gustosa.

Una ricetta semplice, le cime di rapa sono ripassate in padella e rese davvero saporite da aglio, acciughe e un pizzico di peperoncino, e fanno sì che il fondo della focaccia resti umido e soffice.

Per questa focaccia abbiamo usato una farina forte a media e lunga lievitazione, ricca di fibre e soprattutto con una capacità di assorbimento di liquidi molto elevata.

Potete aggiungere a freddo, alle cime di rapa, un cucchiaio di colatura di alici. In questo caso, però, regolate di sale solo alla fine.

Le cime di rapa sono foglie e infiorescenze della rapa. Si tratta di un ortaggio invernale che resiste bene alle gelate. Si raccoglie in autunno, inverno e inizio della primavera.

Hanno un sapore molto caratteristico, leggermente amarognolo e piccante, ma se sbollentate prima di essere passate in padella, perdono completamente la nota amara.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per l’impasto

300 g Farina tipo 1

200 g Acqua

10 g Lievito di birra, fresco

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaino Sale Fino

Per il ripieno

400 g Cime Di Rapa al netto degli scarti

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 spicchio Aglio

1 Peperoncino essiccato

3 Acciughe sott’olio

qb Sale Fino

Preparazione

Per preparare la ricetta della focaccia con cime di rapa, sciogliete il lievito nell’acqua a temperatura ambiente.

Versate il tutto nella farina, assieme all’olio.

Iniziate ad impastare con una forchetta, fino ad ottenere un impasto grossolano. Coprite e tenete al caldo.

Mondate le cime di rapa e sbollentatele per 6-7 minuti.

Soffriggete leggermente l’aglio, privato dell’anima, in due cucchiai d’olio con le acciughe.

Fate insaporire le cime di rapa ben scolate. Aggiungete i semini di un peperoncino essiccato e infine regolate di sale.

Riprendete l’impasto , aggiungete il sale e impastate a mano fino a farlo assorbire perfettamente. Grazie al riposo, l’impasto sarà liscio e morbido. Coprite nuovamente e fate lievitare fino al raddoppio.

Sgonfiate l’impasto e dividetelo in due porzioni, lasciandole 5 minuti sotto un canovaccio pulito perché la pasta si rilassi.

Stendete una delle porzioni di impasto nella teglia.

Stendete l’altra sul tavolo infarinato, tendendole con delicatezza, e poi coprite entrambe con un canovaccio pulito. Devono lievitare per una ventina di minuti.

Intanto scaldate il forno a 220°C. Disponete il ripieno sul primo disco di pasta, lasciando un centimetro dal bordo e completate con un filo d’olio.

Coprite con il secondo disco di pasta e sigillate i bordi tutto attorno.

Fate qualche piccolo strappo per far sfiatare in cottura e versate ancora un filo d’olio.

Dopo dieci minuti, infornate e lasciate cuocere fino a doratura (circa 20 minuti).