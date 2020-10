La focaccia patate e rosmarino, è una preparazione semplice e di sicura riuscita, fragrante fuori e soffice all’interno la focaccia di patate è ideale per essere aperta a metà e farcita come preferite, formaggi salumi verdure a seconda della vostra fantasia.

Una ricetta che non prevede un tempo di lievitazione troppo lungo e che può quindi essere preparata anche in poco tempo, magari se non avete pane in casa o avete voglia di qualcosa di più saporito.

Servita tiepida è buonissima, ma non preoccupativi perché mantiene la sua morbidezza inalterata, proprio grazie alle patate lesse nell’impasto, perciò potete prepararla in anticipo e sarà ottima anche il giorno seguente.

Il termine focaccia viene dal latino focàcia ovvero cotta al focolare, le sue radici si perdono nei tempi ed è stato senza dubbio uno dei primi esperimenti culinari comparso, sembra che già i Fenici mischiassero l’orzo, con miglio, farina e acqua, creando così un impasto che veniva steso e cotto sul fuoco appunto, con l’aggiunta di molto grasso, il che lo rendeva un piatto ricco e corposo, perfetto per essere portato in dono agli Dei come auspicio di ricchezza e abbondanza dei raccolti.

Le patate all’impasto classico vennero aggiunte intorno al XVIII secolo, quando in Europa, a causa dell’incremento della popolazione e della carestia che ne conseguiva, si cominciò a coltivare mais e patate, decisamente più redditizi per quanto riguardava la produzione rispetto ai classici cereali e soprattutto molto più economici e quindi alla portata anche delle classi meno abbienti, che la utilizzarono anche per produrre pani, che risultavano non solo più morbidi ma anche più nutrienti rispetto a quelli preparati con solo grano o orzo.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

350 g Farina tipo 1

250 g Patate lessate

30 g Olio Extravergine D’Oliva

10 g Sale integrale

6 g Zucchero

8 g lievito di birra fresco

125 ml Acqua

Preparazione

Per preparare la ricetta della focaccia patate e rosmarino, schiacciate le patate lesse con lo schiacciapatate o il passaverdura in una ciotola capiente.

Unite la farina, il lievito e lo zucchero e l’olio.

Iniziate a lavorare il composto con le mani e aggiungete acqua man mano che si asciuga.

Dopo qualche minuto unite anche il sale e continuate a lavorare il composto.

Portate la pasta sopra una spianatoia o un piano dal lavoro in marmo e lavoratela con le mani fino a renderla lascia e omogenea.

Formate una palla, rimettetela dentro la ciotola capiente, copritela con una canovaccio pulito e lasciatela lievitare fino al raddoppio (almeno due ore).

Ungete una teglia da forno di circa 28 cm di diametro, ungetela con dell’olio e adagiatevi sopra la pasta levitata.

Distribuitela su tutta la superficie cercando di non schiacciarla troppo. Irroratela con un filo di olio, sale grosso e rametti di rosmarino.

Copritela nuovamente e lasciatela di nuovo lievitare per un altra ora.

Infornate la focaccia a 200 g per circa 30 minuti. Adagiate la teglia nella parte bassa del forno per evitare che colorisca troppo. Sfornatela lasciatela intiepidire e farcitela come preferite.