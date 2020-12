I french toast di panettone rappresentano un’idea veloce e tanto golosa per riciclare e consumare i panettoni (o i pandori) avanzati dalle feste.

Una ricetta di riciclo che si ispira a quella classica, tradizionalmente infatti il french toast sono composti da pane raffermo inzuppato in un composto di latte, uova e spezie e fatto tostare in padella, si servono caldi con miele, sciroppo d’acero, yogurt, frutta fresca o ciò che più si gradisce. In questa versione si usa il panettone ed il piatto diventa ancora più goloso!

Conosciuto anche come eggy bread, german toast, gypsy toast, poor knights, o spanish toast, sembra derivano direttamente da una ricetta presente già nell’antica Roma, sie ne trova menzione in una ricetta di Apicio intorno al IV-V secolo, dove si parlava di immergere il pane raffermo nel latte.

In Francia è più comunemente conosciuto come pain perdù, pane perduto, per sottolineare il fatto che si utilizza pane raffermo per prepararlo, sembra invece che l’introduzione della frittura finale sia opera degli Stati Uniti, dove il piatto è maggiormente diffuso tra l’altro.

Ricordate che se il panettone è aperto da poco e risulta troppo fresco e friabile prima di bagnare le fette nel composto di uova e latte potete farle tostare un poco, in modo che non si sfaldino e possano diventare belle croccanti.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

150 g Panettone (o pandoro)

100 ml Latte

1 Uovo

Cannella

Burro

Preparazione

Per preparare la ricetta del french toast di panettone, affettate il panettone creando quadrati o triangoli dello spessore di circa 1 cm.

Sbattete con un frusta l’uovo con il latte e cannella a piacere fino ad ottenere un composto omogeneo e ben amalgamato.

Bagnate le fette di panettone nel composto di uova e latte.

Fate sciogliere una noce di burro in padella e fate tostare le vostre fette un paio di minuti per lato.

Servite tiepide con yogurt, frutta, sciroppo d’acero, miele, marmellata o ciò che più vi piace, spolverando, se gradite, con tanto zucchero a velo.