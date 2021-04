La frittata di spinaci è un secondo piatto semplice, con qualche tocco originale dato dalle mandorle tostate e dal formaggio feta, che conferiscono consistenza croccante e una sapidità che non siamo abituati a trovare in una frittata classica.

La frittata è, assieme alla pasta e al risotto, uno dei piatti più versatili della cucina italiana, addirittura uno “svuota dispensa”. Un buon trucco per farla venire leggera e ariosa è quello di sbattere a lungo le uova fino a che in superficie non si formerà una schiumetta, la prova che le uova hanno incorporato abbastanza aria.

Il piatto con cui si confonde sempre la frittata è l’omelette. Ma la frittata viene cotta su entrambi i lati e ha una texture più asciutta, l’omelette invece viene cotta su un solo lato e poi piegata a metà, e solo allora farcita con vari ingredienti, la sua texture finale è più morbida e “bavosa”, come si dice in gergo, ovvero l’uovo all’interno rimane leggermente crudo.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

3 Uova

200 g Spinaci

50 g Feta sbriciolato

40 g Mandorle a scaglie

q.b. Sale

Olio Di Semi

Preparazione

Per preparare la ricetta della frittata di spinaci, sbattete innanzi tutto le uova in una ciotola.

Aggiungete gli spinaci e il feta, mescolate bene per amalgamare gli ingredienti.

Aggiustate di sale.

Fate scaldare una padella sul fuoco e fate tostare le mandorle per un paio di minuti.

Aggiungetele al mix di uova, spinaci e feta e mescolate.

Mettete abbastanza olio nella padella in modo da coprire l’intera superficie e trasferite il mix della frittata al suo interno.

Cuocete a fuoco medio-basso fino a quando la parte inferiore sarà dorata e la superficie non sarà più liquida.

Girate la frittata aiutandovi con un piatto o con un coperchio e cuocete per qualche minuto fino a quando sarà dorata anche sull’altro lato.