Le frittatine di uova, spinaci e formaggio sono un modo alternativo per far mangiare le verdure ai bambini, non solo perché gli spinaci vengono “camuffati” all’interno della frittata ma perché qui il nostro consiglio è quello di tagliare le frittatine con le forme taglia biscotti e creare degli animali o delle facce che possano attrarli. Se non avete i taglia biscotti adatti (ne servono di abbastanza grandi), potete usare un bicchiere per ricavare due cerchi che, vicini a una frittatina tonda, creeranno le orecchie di un orsacchiotto, oppure potreste tagliare col coltello dei triangoli e fare, con lo stesso procedimento, un gatto.

Per i dettagli usate altri vegetali, nella speranza che vengano ingeriti insieme alla frittata: pezzetti di carota per fare i capelli a spazzola, fili di erba cipollina per i baffi, fettine di olive denocciolate per gli occhi. Più la fantasia vi aiuterà, più l’intento di far mangiare le verdure avrà successo.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

250 g Spinacini

4 Uova

10 g Grana Padano

20 g Fontina

1 rametto di Timo

1 rametto di Maggiorana

q.b. Cipolla

q.b. Sale

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione:

Per preparare la ricetta delle frittatine di uova, spinaci e formaggio, pulite gli spinacini.

In una padella antiaderente tagliate sottilmente uno spicchio di cipolla e gli spinacini.

Aggiungete un filo d’olio, salate, aggiungete le foglie di un rametto di timo e di maggiorana e fate cuocere circa 10 minuti o finché non saranno appassiti.

Sbattete le uova con del sale e i formaggi grattugiati.

In una padellina piccola unite un quarto degli spinacini cotti e un quarto delle uova sbattute.

Fate cuocere prima da un lato, poi, aiutandovi con una spatola, girate la frittata e fate cuocere dall’altro lato finché non sarà dorata.

Procedete così per altre tre frittatine.

Con l’aiuto di taglia biscotti, olive, carote od altre verdure, foglioline di menta o erba cipollina ecc… ritagliate e decorate le frittatine in forme divertenti.