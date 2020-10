I fusi di pollo alla cacciatora con zucca, è un piatto caldo che è un vero e proprio cibo dell’anima, i fusi di pollo teneri, le verdure che profumano la cucina, il sughetto che si sposa alla perfezione con la polenta o con il purè.

Nella nostra versione di questa ricetta abbiamo provato ad aggiungere la zucca, elemento principe di questo periodo e il risultato è stato ancora più confortevole, più rassicurante.

Abbiamo utilizzato solo le cosce anziché tutto il pollo perché è più pratico da mangiare, ma abbiamo deciso di togliere la pelle, così la carne può assumere un bel colore rosso intenso e si insaporisce ancora di più, è’ ottimo anche per i bambini, il vino viene sfumato e la parte alcolica va via.

Servitelo con la polenta, il purè o anche delle semplici patate al cartoccio, da condire con il sugo del pollo e non dimenticate il pane tostato per la scarpetta, che in questa ricetta è d’obbligo.

Se il sughetto risultasse troppo liquido togliete dalla pentola le cosce di pollo ormai ben cotte, e fate asciugare a fuoco vivace, unirete la carne solo al momento di servirla, per riscaldarla e servire tutto caldissimo.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 74minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

8 Fusi Di Pollo

400 g Zucca

250 g Funghi champignon

100 g Pancetta Affumicata

2 Carote

1 Cipolla

1 Costa Di Sedano

1/4 l Vino Rosso

300 ml Passata Di Pomodoro

Sale

Pepe

2 foglie Alloro

Olio Extravergine D’Oliva

1 rametto Rosmarino

3 cucchiai Olive Nere Taggiasche

Preparazione

Per preparare la ricetta dei fusi di pollo alla cacciatora con zucca, lavate e tagliate grossolanamente la cipolla, il sedano e le carote.

Metteteli in una pentola capiente insieme con la pancetta affumicata tagliata a dadini e mettete a rosolare a fuoco basso, senza aggiungere olio, mescolando di tanto in tanto.

Intanto togliete la pelle dalle cosce di pollo: infilate un dito sotto la pelle, alzatelo leggermente per staccarla, poi tirate indietro verso l’osso, infine tagliatela con un coltello affilato.

Mondate e lavate la zucca e i funghi e tagliate tutto a pezzettoni.

Controllate quando grasso è rimasto nella pentola, se la pancetta che avete utilizzato è asciutta, aggiungete due cucchiai di olio.

Versate ora nella pentola le cosce di pollo e fatele rosolare girando spesso. Sfumate col vino rosso.

Aggiungete i funghi, la zucca, le olive, la passata di pomodoro, gli odori, sale e pepe. Fate riprendere il bollore e cuocete mezz’oretta. Regolate di sale e pepe prima di portare in tavola.