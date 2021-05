I gamberoni alla piastra con marinatura di olio e lemongrass sono un piatto classico rinnovato con il lemongrass, un’erba aromatica tipica della cucina thailandese, e la paprika. La marinatura in questa ricetta è tutto: un minuto in più è meglio di un minuto in meno.

Se decidete di grigliare i gamberoni senza guscio, irrorateli continuamente mentre sono in cottura per evitare che si secchino.

I gamberoni sono un crostaceo che vive sui fondali fangosi, tra i 250 e 1300 m di profondità, ed sono tipici dell’Atlantico ma anche di molte zone del Mediterraneo. Può diventare anche molto lungo, fino a 22 centimetri, e i maschi sono più corti delle femmine, non superano infatti i 20 centimetri. Quelli che si trovano sul mercato ittico sono principalmente pescati nell’Oceano Atlantico.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 4 minuti

Tempo totale: 9 minuti 9

Dosi per

2 persone

Ingredienti

8 Gamberi (di taglio medio-grande)

2 steli Lemongrass

10 steli di Erba Cipollina

15 ml Olio Di Oliva

Paprika

Sale

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei gamberoni alla piastra con marinatura di olio e lemongrass, preparate la marinatura: tagliate il lemongrass (usando solo la parte bianca) e procedete allo stesso modo con l’erba cipollina.

Unite gli ingredienti in una ciotola e versare l’olio.

Aggiungete un pizzico di sale e paprika e mescolare.

Versate 3/4 della marinatura sui gamberi precedentemente puliti (potete tagliare il guscio a metà oppure togliere tutto il guscio lasciando solo la testa).

Lasciate marinare per 5-10 minuti.

Scaldate la piastra sulla fiamma, quindi aggiungete i gamberi, spennellando con il resto della marinatura.

Girate i gamberi per permettere la cottura su entrambi i lati.

Aggiustate di sale e paprika.