La gelatina al caffè è un dolce facile e veloce da preparare.

Per preparare questa ricetta bastano pochissimi ingredienti, dovrete solo munirvi di una caffettiera grande e di un ottimo caffè, la qualità di quest’ultimo sarà fondamentale per la perfetta riuscita della gelatina.

Il nostro suggerimento nel caso vorrete servire questo dolce la sera è di utilizzare un caffè decaffeinato; per dare uno zing in più potrete aggiungere, oltre alle spezie che più gradite, come ad esempio il cardamomo, un paio di cucchiai di rum che conferiranno alla gelatina un gusto più “adulto”.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 ml Caffè ristretto

100 g Zucchero Di Canna

12 g Colla Di Pesce

Panna o gelato al fiordi latte

Preparazione

Per preparare la ricetta della gelatina al caffè, mettete la gelatina in acqua fredda per farla rigonfiare, nel frattempo preparate il caffè.

Versate tutto il caffè in una ciotola, unite dentro la colla di pesce e strizzata mescolando bene per non lasciare residui poi aggiungete lo zucchero e fatelo sciogliere.

Mettete il composto in ciotoline monoporzione o in uno stampo unico e ponete in frigorifero a rassodare per 4-5 ore.

Sformate la gelatina immergendo lo stampo per qualche secondo in acqua calda.

A piacere servite il dolce accompagnandolo con della panna montata o del gelato al fiordilatte.