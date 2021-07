Il gelato senza gelatiera fatto in casa è il frutto di una tecnica particolare che vi consente di refrigerare gli alimenti anche se in casa non si dovesse avere il freezer, basta procurarsi del ghiaccio pronto.

“Gelato in una borsa”, è l’espressione con cui si denomina questo gelato, tradotta letteralmente dall’inglese “Ice cream in a bag”, e questa ricetta si chiama così proprio perché si prepara utilizzando due sacchetti di quelli che possono andare in congelatore. In realtà il metodo usato è l’applicazione di una reazione chimica chiamata eutettica: il ghiaccio e il sale, sciogliendosi, permetteranno al gelato di prendere forma.

In questo caso vi proponiamo un gelato fiordilatte, con variegatura alla fragola, da decorare a piacere, ma potrete sbizzarrirvi sperimentando ovviamente molti gusti.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti:

Per il gelato:

100 ml Panna Fresca da montare

100 ml Latte intero pastorizzato

50 gr Zucchero A Velo

1 cucchiaio Fragola a cubetti

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

Per la miscela:

300 gr Ghiaccio

100 gr Sale Grosso

Preparazione:

Per preparare la ricetta del gelato senza gelatiera fatto in casa, versate in un sacchetto gelo piccolo con chiusura ermetica la panna, il latte e lo zucchero a velo.

Aggiungete l’estratto di vaniglia e le fragole tagliate a dadini.

Chiudete il sacchetto e agitatelo delicatamente per mescolare gli ingredienti.

Versate nel sacchetto gelo grande con chiusura ermetica il ghiaccio e il sale.

Mettete al suo interno il sacchetto gelo piccolo.

Chiudete ermeticamente il sacchetto gelo grande e agitatelo fino a quando il ghiaccio e il sale non si saranno sciolti.

Togliete il sacchetto gelo piccolo, apritelo e prelevate il gelato.