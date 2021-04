Il girasole di pasta sfoglia salato è una torta salata dall’aspetto originale, che si può preparare come antipasto per un giorno di feste e che fa bella figura di sé anche su un tavolo da buffet.

Nonostante il suo aspetto sofisticato, è davvero semplice da preparare, soprattutto se, come suggerito da questa ricetta, si usano due fogli di pasta sfoglia già pronti.

In questa ricetta il quid in più lo danno le spezie, il coriandolo aggiunto agli spinaci saltati in padella, e i semi di cumino sparsi sul centro della superficie della torta, a mimare i semini di girasole. Entrambe le spezie conferiscono a questa torta salata un sapore vagamente esotico, che rinnova e rende originale il gusto altrimenti noto della pasta sfoglia ripiena agli spinaci.

Con gli spinaci novelli la ricetta riesce meglio, ma questo piatto si può preparare tutto l’anno usando gli spinaci surgelati.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

8 persone

Ingredienti

2 rotoli Pasta Sfoglia

1 kg Spinacio o erbette

1/2 Ricotta salata

50 g Pecorino

1 spicchio Aglio

q.b Olio Extravergine D’Oliva

q.b Sale

q.b Pepe Nero

q.b coriandolo in polvere

q.b cumino in semi

Preparazione

Per preparare la ricetta del girasole di pasta sfoglia salato iniziate con il lessare gli spinaci, strizzateli molto bene e tritateli grossolanamente.

Fate saltare in padella gli spinaci con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio, regolateli di sale e aggiungete una bella spolverata di coriandolo in polvere.

Srotolate il primo disco di sfoglia su una teglia rivestita con la carta da forno.

Distribuite uniformemente gli spinaci su tutta la superficie della sfoglia.



Spolverate con il pecorino grattugiato e la ricotta dura grattugiata a scaglie.

Ponete sulla base il secondo disco di pasta e sigillate i bordi con le dita.

Appoggiate al centro della sfoglia una tazza da tè e iniziate a tagliare le fette in quarti poi ancora in metà fino ad ottenere 16 spicchi.

Girate ogni fetta su se stessa per due volte sempre dallo stesso lato.

Spennellate il tutto con poco latte e spolverate il centro del girasole con dei semini di cumino.

Infornate in forno caldo a 180° per circa 20 minuti.