Gli gnocchi alla parigina, o gnocchi à la parisienne in francese chiamati anche gnocchi soffiati, a causa della loro consistenza soffice e ariosa, sono un primo piatto importante, adatto alle tavole della domenica o ai pranzi delle feste, sono un piatto tipico della cucina dell”Île-de-France molto ricco ed elegante.

Una ricetta a base di farina burro e uova, la pasta choux tipica di molte preparazioni francesi, dalla consistenza più compatta, rispetto ai classici gnocchi e condita con salsa mornay, una salsa simile alla besciamella ma arricchita con formaggio e tuorli, di cui, si narra, fosse particolarmente ghiotto Carlo X, il tutto viene poi fatto gratinare al forno e portato in tavola nella sua pirofila.

L’origine di questo piatto è estremamente dibattuta, nelle Alpi Marittime sostengono sia un piatto di loro invenzione, dove già in antichità veniva consumato un antipasto simile, costituito però da una pasta a base di cavoli, condita con besciamella e formaggio e a riprova della loro tesi sostengono che la stessa parola “gnocchi” derivi da “ inhocs ”, termine dialettale dell’entroterra di Nizza.

Altre tesi sostengono invece sia un piatto di invenzione italiana, questa teoria deriva dal fatto che nel 1790 Francesco Leonardi nel suo “ Apicio Moderno” parlava di una ricetta di gnocchi all’acqua, il che troverebbe, a parer loro, conferma dall’elogio degli gnocchi di Carnevale fatto da Lorenzo il Magnifico nelle sue poesie già nel XV secolo, anche se in questo caso, non c’è nessun riferimento che ci lasci capire che il signore di Firenze si riferisse a questa ricetta e non agli gnocchi di patate, tipicamente italiani, quelli si, per i toscani non c’è dubbio che si tratti degli gnocchi a base di pasta choux e sostengono siano stati arricchiti con uova e formaggio per adattarli agli opulenti banchetti rinascimentali, per la tradizione toscana fu la figlia di Lorenzo, Caterina de’ Medici moglie del re Enrico II, ad introdurli in Francia, dove inizialmente venivano chiamati proprio gnocchi à la florentine.

Qualunque sia l’origine di questo piatto resta il fatto che sono ormai diventati uno dei piatti simbolo di Parigi, famosissimi negli stati Uniti, dove sono preparati nei ristoranti più alla moda, questo primo piatto vegetariano è ideale per le grandi occasioni o per qualsiasi momento in cui si voglia portare in tavola un primo elegante, ricco e dal sapore inconfondibile.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per la salsa mornay

250 ml Latte

50 g Burro

100 g Formaggio grattugiato tipo groviera

2 Tuorli d’Uovo

60 g Farina 00

Sale

Per gli gnocchi

125 ml Latte

125 ml Acqua

150 g Farina 00

100 g Burro

4 Uova

60 g Formaggio grattugiato

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta degli gnocchi alla parigina, preparate la besciamella facendo fondere il burro in un padellino, aggiungete la farina in un solo colpo, mescolate bene e cuocete per un paio di minuti, quindi cominciate a versare il latte a filo mescolando con una frusta.

Cuocete a fiamma bassa per 5 minuti, regolate di sale, allontanate dal fuoco e aggiungete i tuorli d’uovo e il formaggio.

Mescolate per amalgamare bene gli ingredienti.

Preparate gli gnocchi mettendo in una casseruola il latte con il burro e il sale. Quando raggiunge il bollore togliete dal fuoco e versate la farina in un solo colpo.

Mescolate bene, rimettete sul fuoco e cuocere mescolando il composto per 5 minuti.

Togliete la pentola dal fuoco, trasferite il composto nella planetaria e incorporate uno per volta le uova. Completate l’impasto aggiungendo il formaggio grattugiato.

Mettete a bollire una pentola di acqua salata, trasferite il composto degli gnocchi in un sac a poche e quando l’acqua bolle procedete alla cottura degli gnocchi facendo cadere delle chicche nell’acqua. quando salgono a galla scolateli e metteteli in una ciotola con salsa mornay.

Rovesciate gli gnocchi in una pirofila da forno, cospargendo la superficie con delle cucchiaiate di salsa e con del formaggio grattugiato. Infornate a 180°C per 20 minuti.