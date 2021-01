I grissini di pasta sfoglia semplici sono un finger food ideale per aperitivi o cene improvvisate, sono velocissimi e semplici da fare.

Per preparare questa ricetta vi basteranno un rotolo di pasta sfoglia, dei semi, un uovo e in poco tempo porterete in tavola degli stuzzichini super invitanti!

Lasciatevi guidare dalla fantasia per il condimento, noi abbiamo utilizzato paprika, semi di sesamo e di papavero ma potete provarli anche con altri ingredienti: che ne dite di grissini al pesto oppure alla pizzaiola con pomodoro e origano, o ancora con una spolverata di cacio e pepe?

Usateli anche per arricchire il cestino del pane durante le vostre cene, i commensali vi chiederanno dove li avete comprati!

Questi grissini si conservano bene per 2/3 giorni, anzi il giorno dopo sono ancora più buoni e sono tanto versatili quando facili da preparare. Impossibile non sgranocchiarli!!

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 10minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

1 rotolo Pasta Sfoglia rettangolare

1 Uovo

qb Semi Di Sesamo

qb Semi Di Papavero

qb Paprika dolce

Preparazione

Per preparare la ricetta dei grissini di pasta sfoglia semplici, srotolate la pasta sfoglia e tagliatela a strisce di circa 2 cm con una rotella taglia pizza o un coltello molto affilato.

Spennellate le strisce di pasta con l’uovo leggermente sbattuto e spolveratene alcune con i semi di papavero, altre con i semi di sesamo e altre con la paprika.

Prendete una striscia alla volta e attorcigliatela leggermente su se stessa dandogli una forma a spirale.

Disponete i grissini su una teglia con carta forno e cuocete nel forno ventilato a 180° per circa 10/12 minuti o finché non sono dorati.

Note

In alternativa alla paprika e semi di sesamo e papavero, potete spolverizzare i vostri grissini con cumino, anice, sale aromatizzato, pepe.