Gli hamburger di soia, sono un ottimo secondo piatto: nutriente, light, perfetto per assicurarsi il pieno di sane proteine vegetali.

Con questa facile ricetta potrete preparare i vostri hamburger di soia in casa in modo veloce ed economico, con la certezza di evitare addensanti ed additivi poco naturali che a volte figurano negli ingredienti degli hamburger vegetali pronti.

Per legare l’impasto degli hamburger di soia utilizzo dei fiocchi di avena al posto dell’uovo, scelta che rende il piatto vegan e senza glutine.

Il solo “prezzo” di quest’ultima scelta è di dover prestare un po’ di delicatezza nel girare gli hamburger durante la cottura, onde evitare di romperli; una volta cotti, però, assumono la consistenza perfetta per comporre deliziosi secondi piatti: provateli accompagnati da un buon contorno di verdure, ma anche come ripieno di un gustoso panino da condire rigorosamente con salse semplici e sane come la maionese vegan ed il ketchup fatto in casa.

Gli hamburger di soia, cotti e raffreddati, possono anche essere congelati per avere una scorta pronta da servire in pochi minuti, quando vorrete consumarli non vi resterà far altro che scongelarli e riscaldarli pochi minuti in padella o al microonde.

La soia selvatica cresce in un’area dell’Estremo Oriente, quella che comunemente viene impiegata per i prodotti alimentari però deriva da quella selvaggia e non sembra sia nata spontaneamente, la sua coltivazione fu iniziata in Cina almeno 5000 anni fa ed arrivò in Europa solo 1700 in Olanda e Francia, ma come pianta da esporre nei giardini botanici e non come alimento, anche in America era già conosciuta alla fine del 1700 ed era estremamente apprezzata anche dal presidente Benjamin Franklin, la sua coltivazione però inizia solo con i primi del 900.

Ad oggi è uno dei legumi più coltivati al mondo ed è entrata a pieno titolo nell’alimentazione di chiunque voglia, per scelta o per necessità, eliminare le proteine animali dalla propria dieta, non a caso è uno dei legumi che ha la più alta concentrazione di proteine, il che la rende perfetta per chi segue una dieta vegana.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

60 g Soia in fiocchi

60 g Piselli cotti

15 g Avena fiocchi

1 Carota

q.b. Rosmarino fresco

q.b. Timo fresco

q.b. Sale

q.b. Pepe

1 cucchiaino Curry dolce (facoltativo)

q.b. Acqua (100ml circa)

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta degli hamburger di soia, lavate il timo e il rosmarino, asciugateli bene con della carta da cucina. Staccate le foglie.

Mettete le foglie di timo e rosmarino in un mixer con la soia in fiocchi, la carota tagliata a pezzetti ed i fiocchi di avena e tritate fino a ottenere un composto omogeneo.

Unite al composto i piselli, il curry, sale e pepe secondo gusto e mescolate bene con un cucchiaio per amalgamare il tutto.

Continuate a mescolare l’impasto degli hamburger aggiungendo l’acqua poca per volta, fino a che l’impasto si compatta ed è modellabile con le mani.

Dividete l’impasto in 4 parti uguali e formate i vostri hamburger su un vassoio coperto di carta forno, aiutandovi con un coppapasta. Mettete il tutto a riposare in frigo per 30 minuti.

Scaldate una padella antiaderente con un filo d’olio, posizionate gli hamburger e cuoceteli a fiamma moderata per 10 minuti. Girateli con delicatezza usando una spatola e proseguite la cottura dall’altro lato per altri 10 minuti.