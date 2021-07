L’hummus di ceci è forse la crema più usata in tutti gli aperitivi del mondo, è una ricetta che nasce in Medioriente e che accompagna gli altrettanto noti falafel all’interno della tasca di pane pita. Si può servire anche da solo, da accompagnare a crostini di pane e crudités di verdure, ed è perfetto se si invitano amici vegani.

Ci sono due segreti per farlo venire buono: tenere l’acqua di governo dei ceci (va bene anche quella dei ceci in scatola, o, se li lessate in casa, non buttate l’acqua di cottura), e esagerare con la tahina.

La tahina è una pasta di semi di sesamo, anch’essa molto usata nella cucina Mediorientale e Nordafricana, che aggiunge una nota cremosa e un sapore incredibile, ed è quello che renderà il vostro frullato di ceci una crema. Se piace, non è mai abbastanza.

Solitamente l’hummus deve avere una consistenza densa ma non pastosa, quindi, per ottenere la consistenza corretta dovrete aggiungere dei liquidi, l’acqua di governo dei ceci è perfetta, perché vi sono disciolte le proteine dei legumi, e dunque non annacqua ma aumenta la cremosità. Per insaporirlo avete molta scelta: se uno spicchio d’aglio intero vi sembra troppo mettetene solo metà, o sostituitelo con un cipollotto fresco, aggiungete dei semi di coriandolo o della paprika a piacere, per dare sapore.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti:

240 g Ceci in scatola

2 cucchiai Tahina

2 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 spicchio Aglio

½ succo Limone grande

q.b. Sale

Preparazione:

Per preparare la ricetta dell’hummus di ceci, scolate i ceci, tenetene da parte due cucchiai.

Unite la tahina, l’aglio, il succo di limone, 2 cucchiai d’olio extravergine di oliva, frullate il tutto fino a ottenere un composto omogeneo.

Versate l’hummus in una ciotolina.

Completate con i ceci tenuti da parte e un filo d’olio extravergine di oliva e servite.