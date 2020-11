L’ insalata di fagiolini e feta, è un piatto semplice ma saporito e completo, accompagnatelo con del pane tostato per un pasto equilibrato, perfetto anche da portare a lavoro.

Una ricetta che gioca sul contrasto di sapori, i fagiolini con il loro sapore dolce si sposano in maniera perfetta con questo formaggio sapido e saporito, l’aggiunta di mandorle e pinoli tostati rende poi il tutto ancora più gradevole.

Pochi e semplici passaggi faranno sì che questo piatto diventi un must, un asso nella manica quando ad esempio prima di andare a lavoro volete preparare già la cena, perché, riposata al fresco del frigo è ancora più buona.

I fagiolini contengono moltissime vitamine e sali minerali, oltre ad una notevole quantità di calcio, prezioso per le nostre ossa. Sono ricchi di antiossidanti che aiutano a proteggersi dai radicali liberi e la nostra pelle dall’invecchiamento precoce, contengono flavonoidi, utili per la circolazione sanguigna e dal potere antinfiammatorio.

Inoltre hanno anche pochissime calorie, considerate che 100 g di fagiolini apportano appena 35 calorie, il che li rende ideali anche nelle diete ipocaloriche, l’ideale sarebbe cuocerli al vapore, in modo da mantenere inalterate tutte le loro proprietà.

Sono perfetti con un po’ di menta fresca che ne esalta il sapore e le proprietà digestive, non deve mancare poi un filo d’olio, che oltre ad aumentarne la sapidità esalta l’azione antiossidante, mentre con il limone formano un mix contro l’invecchiamento della pelle fantastico.

Spesso si abbinano alle patate lesse e carote, in questo caso non aumenta solo il gusto, ma anche la loro azione protettiva per la vista, la pelle e i nostri occhi.

Anche se il matrimonio più noto resta quello nella pasta al pesto, che come tradizione genovese vuole vede il mix di pesto, fagiolini e patate lesse, un vero must.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

300 g Fagiolini

100 g Feta

1 cucchiaio Mandorle

1 cucchiaio pinoli

Olio Extravergine D’Oliva

Cipolla

Sale

Aceto

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di fagiolini e feta, per prima cosa dopo averli spuntati, eliminando l’estremità legnosa e averli lavati adeguatamente, bolliteli in acqua salate e bollente per 10 minuti circa.

Quando la forchetta li trapasserà senza fare molta fatica, scolateli e fateli raffreddare.

In una insalatiera mettete quindi i fagiolini lessi e conditeli con olio, aceto, la cipolla tagliata sottile, il sale e il pepe. Mescolate con cura.

Ora tagliate la feta a cubetti non troppo piccoli.

Fatto ciò in una padella calda tostate le mandorle e i pinoli.

Aggiungete a questo punto anche gli ultimi ingredienti preparati e mescolate ancora.

Lasciate in frigorifero per qualche ora prima di servire.