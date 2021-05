L’insalata di miglio con vongole e verdure è un piatto unico a base di un cereale spesso sottovaluto, ma fonte di moltissimi micronutrienti. Il miglio è un cereale estremamente importante per la nostra alimentazione: i semi contengono molte proteine e sono poveri di grassi. Può essere cucinato in vari modi anche in sostituzione della pasta.

Inoltre la cottura di questo cereale avviene con il metodo pilaf, ovvero per assorbimento dell’acqua (come col risotto), questo fa sì che le sostanze nutritive non si disperdano nell’acqua di cottura ma siano mantenute all’interno del piatto. In questa ricetta, la cottura avviene in pentola a pressione, il che rende il tutto ancora più semplice e veloce.

L’aggiunta di vongole e di verdure estive saltate in padella rende questo piatto simile, anche per consistenza oltre che per profumi, al couscous con il pesce.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 80 minuti

Dosi per

3 Persone

Ingredienti

900 ml Acqua

150 g Miglio

400 g Vongole congelate

1 Zucchina grande

20 Pomodori datterini

1 mazzetto Prezzemolo fresco

1 Cipollotto

6 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 presa Sale Grosso

2 cucchiaini Sale

1 macinata Pepe facoltativo

Preparazione

Per preparare la ricetta dell’insalata di miglio con vongole e verdure, sciacquate il miglio.

Versate l’acqua nella pentola a pressione chiudete il coperchio e mettete sul fornello a fiamma vivace.

Quando il vapore inizierà a fuoriuscire spegnete il fuoco e fate scendere completamente la pressione.

Salate l’acqua, versate il miglio e richiudete la pentola.

Quando il vapore ritornerà a fuoriuscire abbassate la fiamma e fate cuocere per circa 7 minuti.

Nel frattempo versate le vongole congelate in una padella antiaderente con un cucchiaio di olio e lasciatele cuocere a fiamma moderata per circa 4/5 minuti o sino a quando le vongole non saranno aperte.

Tagliate i pomodori a spicchi, la zucchina a rondelle e il cipollotto piuttosto finemente.

Scaldate un cucchiaio di olio in una padella antiaderente e fate soffriggere nell’ordine: la zucchina, il cipollotto e infine i pomodori. Regolate di sale.

Una volta cotto il miglio scolatelo, conditelo con due cucchiai di olio e lasciatelo raffreddare.

Togliete le vongole dalle valve e lasciate qualche conchiglia intera per decorare.

Versate il condimento sul miglio aggiungete il prezzemolo tritato, condite con due cucchiai di olio, regolate se necessario di sale e se vi piace il pepe. Servite subito.