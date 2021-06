L’insalata di spinacini, soia e pomodorini è un piatto unico, che dimostra quanto sia facile nutrirsi in modo sano. Portare in tavola un arcobaleno dei colori è importante non solo per appagare l’occhio, ma anche per dare varietà all’alimentazione.

Questa insalata coloratissima e ricca di fibre contiene in particolare:

Nel verde degli spinaci ferro, calcio, magnesio e vitamine: in prevalenza A, C e B9;

Nell’arancio della carota, sali minerali e betacarotene;

Nel rosso del pomodoro, vitamina C e licopene;

Nel cavolo viola, ferro, vitamina C e antocianine, preziose sostanze antiossidanti;

Nella soia edamame un alto contenuto di proteine vegetali e vitamina E.

A completare il profilo nutrizionale di questo piatto, il dressing a base di tahina (la gustosa salsa di sesamo ricca di vitamina B e calcio) e succo di limone che aggiunge freschezza e vitamina C, ottimizzando l’assorbimento del ferro contenuto nei vegetali.

Questa insalata si presta perfettamente per una sana pausa pranzo al lavoro o un pic-nic; vi basterà mettere tutte le verdure e la soia in un contenitore per l’asporto e preparare il dressing, a cui aggiungerete anche il sale ed il pepe, in un piccolo contenitore a parte.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Dosi per

1 persone

Ingredienti

1 manciata Spinacino fresco

1 Carota

3 Pomodorino

50 grammi Cavolo viola

3 cucchiai Soia edamame (surgelata)

1 cucchiaino Tahina

1 cucchiaino Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaio Limone succo

q.b. Sale

q.b. Pepe Nero

Preparazione:

Per preparare la ricetta dell’insalata di spinacini, soia e pomodorini, sbollentate la soia edamame in acqua leggermente salata per 2 minuti; versatela in un colino, passatela velocemente sotto acqua fredda corrente e mettetela da parte.

Nel piatto di servizio, sistemate le foglie di spinacino.

Lavate le altre verdure e aggiungetele via via nel piatto: il cavolo tagliato a strisce sottili, la carota a julienne e i pomodorini tagliati in quattro.

Preparate il dressing alla tahina mescolando in un vasetto l’olio, il succo di limone e il cucchiaino di tahina.

Unite all’insalata la soia edamame e condite con sale, pepe a piacere e infine il dressing.