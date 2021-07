L‘insalata di tonno e fagioli può essere un piatto semplicissimo, oppure può stupire, come in questo caso. Non si tratta della semplice insalata veloce, ma di un piatto creato con ingredienti originali, un po’ esotici, e una salsa, a base di spezie, che viene cotta in padella prima di servire come condimento.

Il tratto caratteristico di questa ricetta, oltre al condimento, è senza dubbio la presenza del mango, che dona una nota di freschezza e si sposa alla perfezione con il gusto del condimento a base di semi di finocchio.

Per il tabasco, se vi è possibile, scegliete la varietà a base di peperoncini habanero, è leggermente meno piccante e più aromatica della versione classica.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti:

200 g Tonno sott’olio sgocciolato

60 g Fagioli Cannellini lessati

2 Cipolla di Tropea Rosse di piccole dimensioni

1 Mango

4 foglie Insalata Lattuga

30 ml Aceto di vino rosso

1 spicchio Aglio

2 cucchiaini Semi Di Cumino

2 cucchiaini Semi Di Finocchio

2 cucchiaini Tabasco Habanero Sauce

2 cucchiai Olio Extravergine d’oliva

Q.B. Sale Fino

Preparazione:

Per preparare la ricetta dell’insalata di tonno e fagioli, in una padella tostate i semi di finocchio e cumino per accentuare il loro aroma.

Macinateli finemente in un mortaio.

Versate l’olio in una padella, mettere uno spicchio di aglio in camicia leggermente schiacciato e rosolate a fuoco dolce per qualche minuto.

Aggiungete le spezie precedente tritate, l’aceto e un cucchiaino di Tabasco.

Spegnete il gas, togliete l’aglio e fate raffreddare la salsa.

In una insalatiera mettete i fagioli, la cipolla tagliata finemente a rondelle e il tonno spezzettato.

Condite con la miscela speziata.

Completate con un po’ di sale e un filo d’olio.

Sbucciate un mango e prendetene una metà, tagliatelo a fette sottili.

Prendete un piatto piano e sistemate l’insalata al centro, mettete le fette di mango lateralmente e sistemate le foglie di lattuga per decorare.