La pasta asparagi e tonno è un primo piatto facile e veloce dal gusto fresco e deciso. C’è un cremoso pesto di asparagi e pistacchi, alleggerito dalla ricotta, a mantecare la pasta e una e tartare di tonno leggermente agrumata a completare il piatto.

Una ricetta semplice ma dove gli ingredienti fanno la differenza, il tonno in primis, freschissimo e abbattuto ovviamente, lasciato macerare in olio e limone, per regalargli profumo e una leggera punta di acidità, perfetta per contrastare la dolcezza e la cremosità degli asparagi, leggermente sbollentati e amalgamati con la ricotta per alleggerire il tutto.

Un primo piatto dai sapori freschi e primaverili, leggero e senza dubbio gustoso.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

1 persona

Ingredienti

80 g Pasta Integrale

300 g Asparagi freschi

100 g Tonno

30 g Pistacchi salati e tostati

10 g Parmigiano Reggiano grattugiato stagionato 14 mesi

20 g Ricotta Fresca di mucca

10 g Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe rosa

1/2 Limone, il succo

Preparazione

Per preparare la ricetta della pasta asparagi e tonno tagliate a cubetti il filetto di tonno, lasciatelo macerare per 10 minuti con limone, sale, pepe rosa ed il restante olio.

Nel frattempo, lavate sotto l’acqua corrente gli asparagi, rimuovere l’estremità bianca e pelate con un pelapatate stando attenti a non rovinare le punte.

Così facendo otterrete circa 150 g di asparagi da sbollentare in acqua salata per una decina di minuti.

Una volta cotti, scolate e stemperate in acqua e ghiaccio.

Preparate il pesto utilizzando un frullatore ad immersione: in un contenitore stretto e lungo tritate i pistacchi, il parmigiano, la ricotta, poco più della metà della dose di olio e gli asparagi, ricordando di rimuovere alcune punte da tagliare a rondelle prima di unirle alla pasta.

Aggiungete una tazzina di acqua di cottura per rendere più cremoso il pesto e condire con sale e pepe rosa.

Nell’acqua di cottura degli asparagi fate cuocere la pasta integrale, scolatela in una ciotola e condite con il pesto, il tonno e, se gradite, una manciata di pistacchi tritati.