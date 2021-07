I lecca lecca di Parmigiano sono una di quelle ricette che vi faranno sembrare grandi chef anche se non avete fatto quasi nulla. Si tratta infatti di una preparazione semplicissima ma molto scenografica, in cui la cosa più difficile è usare una certa delicatezza al momento di sollevare i lecca lecca perché non si rompano.

Qui suggeriamo di usare gli stuzzicadenti come bastoncino, ma potreste farli anche leggermente più grandi e usare degli stecchini da spiedino, oppure i bastoncini piatti da gelato: l’importante è ricordarsi di aggiungere una generosa dose di Parmigiano sopra al legno in modo che, una volta fuso, lo stecchino resti ben fermo e attaccato.

Questi lecca lecca sono una merenda salutare anche per i bambini.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

3 persone

Ingredienti:

100 gr Parmigiano grattugiato

1 cucchiaio semi di sesamo bianco

1 cucchiaio semi di sesamo nero

q.b. Burro per spennellare

Preparazione:

Per preparare la ricetta del Lecca lecca di Parmigiano, versate il Parmigiano grattugiato e i semi di sesamo in una ciotola. Mescolate il tutto con l’aiuto di un cucchiaino.

Foderate una leccarda con della carta da forno e successivamente spennellatela con del burro fuso.

Con l’aiuto di un coppapasta, create le vostre cialde, facendo leggermente pressione con il dorso di un cucchiaio per compattare la superficie.

Delicatamente, sfilate il coppapasta, mettete uno stuzzicadenti e aggiungete del formaggio sopra il legnetto.

Infornate a 220°C per 5 minuti, fino a quando il formaggio comincerà a fare le bolle.

Sfornate e fate raffreddare completamente prima di staccare i lecca lecca.