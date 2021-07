Il lemon curd è una crema di origine inglese, preparata con il succo di limone le uova e il burro, che serve a preparare le celebri lemon bars, una crostata farcita di lemon curd e ricoperta di meringa italiana che si serve all’ora del tè. Il lemon curd però è solo una delle versioni di questa preparazione che si può fare con molta frutta, soprattutto quella acidula.

La preparazione del lemon curd è facile – anzi, facilissima – e come per tutte le ricette semplici come questa la raccomandazione è una sola: la qualità della materia prima. Nello scegliere gli ingredienti, quindi, accertatevi che i limoni siano assolutamente non trattati, il burro sia di ottima qualità e che le uova siano biologiche (marchiate cioè con codice zero).

Detto questo, potete procedere: stando attenti, come al solito, a grattugiare solo la parte gialla del limone e a cuocere la crema a bassa temperatura, tenendo cioè il fornello al minimo. In caso contrario, la crema si rapprenderebbe troppo in fretta e finirebbe per sapere di frittata.

Queste dosi sono per un vasetto da circa 600 grammi, il lemon curd è ottimo per farcire delle crostate, ma anche mangiato così, sul pane. Si conserva in frigo per una settimana.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti:

4 Limone scorza e succo

100 g Burro

225 g Zucchero

2 Uova intere + 3 tuorli

Preparazione:

Per preparare la ricetta del lemon curd, pulite bene i limoni, lavandoli con acqua e asciugandoli bene.

Poi, con una grattugia o uno zester, grattugiate la scorza stando attenti a non arrivare alla parte bianca che darebbe un sapore amarognolo alla vostra crema.

Infine spremeteli, raccogliendo e filtrando il succo.

Mettete quindi a sciogliere a bagnomaria il burro e intanto sbattete le uova con lo zucchero.

Unitele quindi al burro, date una mescolata e aggiungete la scorza del limone e il succo.

Continuate la cottura a fuoco basso, mescolando fino a quando non lo vedrete trasformarsi in una crema.