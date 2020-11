Le linguine noci e nocciole, sono un primo piatto semplice e rustico, molto saporito e goloso, ideale per scaldare una fredda giornata uggiosa ma anche per utilizzare un eccesso di frutta secca che potreste avere in dispensa.

Per preparare questa ricetta alla perfezione è necessario scegliere con cura gli ingredienti da utilizzare, perchè saranno quelli poi a fare la differenza, quindi oltre a noci e nocciole di primissima scelta optate per una buona pasta, magari trafilata a bronzo e un buon olio extra vergine di oliva.

La salsa di noci o sarsa de noxe o tocco de noxe in dialetto ligure, è un antico condimento di origine ligure e insieme al pesto uno dei condimenti principali di questa cucina, il procedimento è simile a quello del pesto, noci tritate a freddo in un mortaio con olio d’oliva e in ultimo l’aggiunta del grana grattugiato, solitamente usata per condire paste ripiene come pansoti o ravioloni di ricotta e spinaci ma perfetta anche per arricchire primi piatti a base di pasta secca, in particolare linguine.

Oggi vi proponiamo una salsa di noci un po’ insolita, preparata non solo con le noci ma anche con le nocciole tostate, un condimento perfetto per la stagione fredda ed in particolare per il periodo natalizio.

La salsa di noci e nocciole si può preparare comodamente in un mixer inserendo gli ingredienti tutti insieme e poi frullandoli fino ad ottenere una consistenza cremosa, oppure se si ha più tempo può essere preparata con l’ausilio di un vecchio mortaio in marmo, proprio come si faceva una volta. Nel caso in cui optiate per il mortaio, è consigliato prepararne poca per volta, in modo da riuscire ad amalgamare per bene tutti gli ingredienti.

Se desiderate una salsa di noci liscia e cremosa vi consigliamo di prepararla all’interno di un mixer, se optaste per il mortaio risulterà più rustica e granulosa, nel caso non aveste nocciole e noci in casa potete utilizzare in alternativa anche altri tipi di frutta a guscio, come mandorle e pistacchi e creare una salsa più originale a seconda dei propri gusti.

Noi l’abbiamo omesso, ma se lo gradite all’interno della salsa di noci e nocciole potete aggiungere uno spicchio di aglio privato dell’anima, renderà il sapore più rotondo e conferirà corpo alla salsa, non dimenticate poi di tenere da parte un po’ dell’acqua di cottura della pasta per regolare la densità della salsa qualora risultasse troppo densa e asciutta e per amalgamare bene la pasta.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 12 minuti

Tempo totale: 17 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

400 g Pasta trafilata in bronzo tipo linguine

75 g Noci gherigli

75 g Nocciole pelate e tostate

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

3 cucchiai Parmigiano Reggiano grattugiato

4 fette Pancarrè

1 tazza Latte fresco

1 pizzico Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta delle linguine noci e nocciole, potete preparare la salsa di noci e nocciole ponendo all’interno di un mixer tutti gli ingredienti insieme (noci, nocciole, olio, pancarrè ammollato nel latte, parmigiano e sale) e frullando fino ad ottenere una salsa cremosa; oppure potete prepararla in due riprese all’interno di un mortaio di marmo.

Ponete le noci e le nocciole in un mortaio e pestatele fino a ridurle in una fine granella.

Aggiungete poco alla volta l’olio extravergine di oliva e amalgamate con cura.

Unitevi il pane ammollato nel latte completamente sbriciolato e amalgamate con cura fino ad ottenere una crema . Aggiustate di sale.

Cuocete le linguine in abbondante acqua salata. Tenete da parte due mestoli dell’acqua di cottura. Scolate la pasta al dente e conditela con la salsa di noci e nocciole, aiutandovi ad amalgamare il tutto con un poco di acqua . Servite le linguine ben calde guarnendo il piatto con granella di noci e nocciole.