Il liquore all’alloro, è sicuramente un’ottima idea per realizzare in modo facile e divertente un pensiero da regalare a Natale, il regalo, oltre che economico e personalizzabile nel suo confezionamento, grazie alle elevate e riconosciute proprietà digestive dell’alloro, sarà sicuramente graditissimo visto il periodo di festa ed i pasti un po’ più abbondanti del solito.

La ricetta è semplice, ma il periodo di attesa, affinché l’alcol permetta la corretta macerazione ed estrazione dell’aroma dell’alloro dalle foglie è piuttosto lungo, quindi se pensate di utilizzarlo come regalo di Natale cominciate per tempo, fidatevi di noi.

Il suo colore verde intenso, totalmente naturale, è perfetto per essere abbinato al rosso e all’oro evocando un’atmosfera preziosa e tipicamente natalizia, potete utilizzare una bottiglietta da 750 ml per confezionarlo, oltre a questa vi serviranno poi solo del nastro rosso, cartoncini, uno spago e delle decorazioni natalizia a piacere, a questo punto basterà inserire la decorazione che avrete scelto nel collo della bottiglia e fermarla con del nastro rosso facendo un bel fiocco, ricordate di scrivere sul cartoncino il nome del liquore e l’anno di imbottigliamento, in modo da non avere intoppi sulla conservazione, passate lo spago da cucina nel foro del cartoncino e allegate anche l’anno e, se volete, gli ingredienti.

L’alloro, con le sue proprietà digestive è perfetto per chi ha problemi digestivi ed inoltre viene utilizzato anche come antipiretico, in caso di febbre e sintomi influenzali, questo liquore è una valida alternativa ad un classico amaro a fine pasto, risultando anche estremamente rinfrescante al palato.

Durata

Tempo di preparazione: 37 giorni

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 37 giorni e 20 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

500 ml Alcol 90°

350 ml Acqua

200 g Zucchero semolato

15 Alloro foglie

Preparazione

Per preparare la ricetta del liquore all’alloro, lavate le foglie di alloro con acqua e asciugatele benissimo con un panno pulito. Prendete Un contenitore a chiusura ermetica e mettete le foglie di alloro asciutte al suo interno. Aggiungete l’alcool, richiudete il contenitore.

Lasciate riposare una settimana.

Prendete una pentola e mettete al suo interno lo zucchero e l’acqua. Portate ad ebollizione l’acqua e lo zucchero, fino a che il liquido diventerà denso. Spegnete e lasciate raffreddare lo sciroppo.

Prendete il contenitore con alcool e alloro, apritelo e aggiungete lo sciroppo freddo. Richiudete ed agitate. Versate con un imbuto il contenuto del vaso in vetro in una bottiglia. Chiudete la bottiglia e lasciate riposare per un mese.