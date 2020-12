I maccheroni con le noci, sono un dolce tradizionale Umbro, presente anche in alcune zone del Lazio, che viene preparato in occasione delle festività natalizie e talvolta anche per la vigilia di Tutti i Santi, si tratta di una versione dolce della pastasciutta, che viene riccamente condita con frutta secca, cioccolato e aromatizzata con spezie, liquori e servita fredda.

La ricetta che vi proponiamo oggi è preparata con la pasta lunga, ma molte varianti prevedono invece i paccheri, lisci non rigati, utilizzati come dei savoiardi per stratificare il dolce.

Questo dolce ha origini antiche, tipico della tradizione contadina, nato quando ancora non esistevano i frigoriferi, la teglia di pasta dolce veniva preparata, coperta con un panno e riposta in una madia, i bambini usavano prendere un maccherone o un pezzetto di dolce direttamente con le mani, al riparo dagli occhi delle mamme, per gustarlo a merenda e si aspettava poi la Vigilia di Natale per dividerlo con il resto della famiglia.

Sono un dolce ricco e semplice, che utilizza ingredienti comuni facilmente reperibili in dispensa e sono arrivati fino a noi grazie alla tradizione famigliare, quindi non esiste una versione ufficiale, ma tante piccole variazioni sul tema.

Sono considerati come se fossero un vero e proprio dolce al cioccolato, la pasta si usa come fosse un pandi di Spagna, una base, in questo caso abbiamo utilizzato le tagliatelle all’uovo e le abbiamo condite con cioccolato fondente, cacao amaro, zucchero, noci e cannella, il tutto va poi riposto in frigo per una notte, affinché tutti i sapori si amalgamino alla perfezione e l’amido della pasta funga da collante, il giorno dopo possono essere decorate e alla fine del cenone della Vigilia e il giorno di Natale, vengono servite insieme agli altri dolci tipici.

Un tempo questa ricetta veniva preparata con la pasta fatta in casa, oggi sostituita da quella industriale e potrete scegliere tra fettuccine, reginette, maltagliati, lasagne, strangozzi o un qualsiasi altro tipo di pasta non all’uovo.

La ricetta tradizionale prevede le noci, ma è possibile mescolare una parte di noci e una parte di nocciole avendo comunque un risultato golosissimo.

Per la decorazione ci si può sbizzarrire, perché il dolce si può servire direttamente nel piatto in cui si mette a freddare (cospargendolo di noci tritate e scaglie di cioccolato) o, come abbiamo fatto noi, si può mettere in uno stampo e poi sformare e decorare come meglio si crede. Ricordatevi sempre di foderare lo stampo da cui si vuole sformare il dolce con carta da forno oppure con un fondo di noci sbriciolate, a meno che non optiate la scelta tradizionale di servirlo direttamente nella teglia.

Cioccolato e noci, cacao amaro o zucchero a velo…o anche, per i più golosi, una colata di cioccolato, sono solo alcune delle idee per decorare e rendere un po’ più moderno un dolce dalle origini antichissime.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

16 Persone

Ingredienti

500 g Pasta All’Uovo tipo Tagliatelle

260 g Noci sgusciate

200 g Zucchero

160 g Cioccolato fondente al 55%

60 g Cacao amaro

4 Biscotti secchi

q.b. Cannella

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei maccheroni con le noci, tritate le noci in parte finemente e in parte grossolanamente.

Tritate grossolanamente il cioccolato fondente.

Prendete una recipiente abbastanza ampio da contenere la pasta una volta che sarà cotta e usatelo per preparare il condimento.

Iniziate mettendo le noci tritate (lasciatene solo qualcuna per decorare), il cioccolato in scaglie, i biscotti sbriciolati, lo zucchero il cacao, la cannella e mescolate bene.

Cuocete le tagliatelle in abbondate acqua leggermente salata.

Scolate, ma non troppo bene e unite la pasta al condimento. Mescolate subito energicamente per far sciogliere bene il cioccolato e continuate a mescolare fino a che tutta la pasta non si sarà ben impregnata del condimento. Potete assaggiare a questo punto e regolare di zucchero se quello indicato risultasse al gusto personale poco dolce.

Versate la pasta dentro a un recipiente da portata, compattate molto bene col dorso di un cucchiaio la pasta e coprite con una pellicola, tenete in frigorifero per almeno una notte.

Al momento di servire ricoprite il dolce con scaglie di cioccolato e noci avanzate sbriciolate.

Tagliate a fette come un qualsiasi dolce.