La millefoglie di riso gamberetti e zucchine è un primo piatto estivo freddo che gioca a reinventare molte ricette classiche: il risotto con zucchine e gamberetti da un lato e le zucchine alla scapece dall’altro. Inoltre propone un impiattamento originale, fatto da “torrette” di fette di zucchine intervallate da strati di riso.

Per le preparazioni fredde, l’ideale sarebbe acquistare un riso parboiled o un riso Basmati, ma in questo caso, in cui non guasta che il riso sia ben amalgamato, si può usare anche un classico riso da risotti, come il Carnaroli, l’Arborio o il Ribe.

Non sostituite i gamberetti con le mazzancolle o con i gamberoni, perché per la riuscita dell’impiattamento avete bisogno che il condimento sia di piccole dimensioni, altrimenti i pezzi grossi comprometterebbero la stabilità delle vostre torrette. Le zucchine invece cercate che sia di buon calibro, più larghe saranno le fette e migliore sarà la riuscita estetica.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

350 g Riso

250 g Zucchine

250 g gamberetti

1/2 Cipolla

8 fette Zucchine

Menta

Olio Extravergine D’Oliva

Buccia di limone

Preparazione

Per preparare la ricetta della millefoglie di riso gamberetti e zucchine, innanzitutto versate un giro di olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e, fatevi soffriggere la cipolla tritata finemente, quindi aggiungete i gamberetti.

Tagliate la zucchina sia a fette circolari che a cubetti.

Aggiungete parte delle zucchine tagliate a dadini e fate soffriggere per alcuni minuti a fiamma vivace.

Lessate il riso, scolatelo e conditelo con i gamberetti e zucchine.

In abbondante olio bollente friggete le fette di zucchine insieme alle foglie di menta e il resto delle zucchine tagliate a dadini.

Con l’aiuto di un coppapasta impiattate a strati il riso.

Adagiate sul piatto una prima fetta di zucchina fritta, poi riso, zucchina, riso e completate con un ultima fetta di zucchina.

Decorate con qualche gamberetto che avrete lasciato da parte, i cubetti di zucchina fritta e una grattugiata di buccia di limone.