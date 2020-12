Le mini quiche al salmone e patate sono un finger food perfetto per l’ora dell’aperitivo, il sapore intenso del salmone ben si sposa con la delicatezza della patate, l’aneto completa il piatto regalando la giusta aroma.

Questa ricetta è perfetta anche come antipasto e potete trasformarle in piatto unico facendo un’unica torta salata usando le stesse dosi della ricetta, per una tortiera di 24 cm di diametro.

Quando preparate le quiche ricordate di tagliare le patate a fette sottili di pochi mm in modo d’avere una cottura ottimale e uniforme, se poi non doveste trovare il salmone fresco potete tranquillamente sostituirlo con quello affumicato, il risultato sarà perfetto lo stesso.

La quiche è una ricetta tipica della cucina francese, la più famosa è senza dubbio la quiche lorraine, originaria appunto della Lorena, preparata con pasta brisè e farcita con crème fraîche, pancetta e un composto a base di uova e panna, sembra derivi dall’epoca della guerra franco-prussiana momento in cui i francesi furono costretti a cedere l’Alsazia e la Lorena all’impero tedesco, questo favorì un lento assorbimento della cultura tedesca con quella francese, dando origine a questo piatto.

Esistono moltissime varianti di quiche, tra le più note, oltre alla lorraine, c’è la vosgienne, tipica del territorio di Vosgi, sempre nel territorio della Lorena, si tratta di una quiche lorraine che prevede però l’aggiunta di formaggio, in genere Emmental grattugiato, se invece si aggiunge cipolla allora si trasforma in quiche alsacienne.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 rotolo Pasta Brisè

250 g Salmone fresco

1 Patata

2 Uova

200 ml Panna Fresca

Aneto

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta delle mini quiche al salmone e patate, togliete la pelle e le spine al salmone fresco, tagliatelo a cubetti.

Lavate, pelate e tagliate a fette sottilissime la patata con l’aiuto di una mandolina.

In una ciotola mescolate le uova, con un pizzico di sale, la panna e l’aneto.

Ritagliate con un taglia biscotti a fiore o tondo tante basi dalla pasta brisèe e rivestite uno stampo da muffin leggermente imburrato.

Farcite le basi con qualche fettina di patata cruda tagliata sottilissima, cubetti di salmone, e qualche cucchiaio del composto di panna.

Infornate in forno caldo a 180° per circa 20 minuti fino a quando non sono ben dorate.

Servite tiepide o fredde.