I muffin di panettone, sono dei dolcetti del riciclo, golosi e veloci da fare e perfetti per la colazione oppure per la merenda, durante le feste di Natale nelle case abbondano dolci di ogni genere e spesso ci ritroviamo con avanzi di panettone o pandoro da smaltire.

Questa ricetta nasce proprio per riciclare quel panettone, ma anche quel pandoro che magari non ci è piaciuto particolarmente e resta a stazionare nella dispensa, potrete arricchirli con gocce di cioccolata o frutta secca, un dolce umido e totalmente diverso da quello di partenza, perfetto per la merenda o per la colazione.

Preparare i muffin classici è già semplicissimo, non a caso è uno dei dolci perfetti da fare con l’aiuto dei bambini, in questo caso poi è ancora più semplice, ricordatevi che partiamo da un dolce già pronto, basterà mescolare prima tutti gli ingredienti secchi, panettone compreso e poi quelli liquidi, come nella versione classica ed infine mescolare tutto insieme per poco tempo, ricordate che qualche grumo va benissimo anzi renderà i vostri muffin ancora più soffici, a questo punto non vi resterà che inserire l’impasto nei pirottini di carta ed infornare.

Potete conservarli per 3 o 4 giorni, in una scatola di latta oppure sotto una campana di vetro e gustarli con una cioccolata calda o con un tè profumato e bollente.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

1 Uovo

70 ml Olio Di Semi Di Girasole

150 ml Latte

150 g Panettone sbriciolato

150 g Farina 00

80 g Zucchero

2 cucchiaini Lievito per dolci

q.b. Zucchero in granella

Preparazione

Per preparare la ricetta dei muffin di panettone, sbriciolate il panettone e mettetelo in una ciotola capiente. Aggiungete lo zucchero e la farina e mescolate. Mettete l’uovo, l’olio e il latte in un’altra ciotola e mescolate con una frusta a mano. Ora unite i liquidi agli ingredienti secchi e mescolate per amalgamare.

L’impasto dovrà essere compatto e ben amalgamato.

Aiutandovi con un cucchiaio, distribuite l’impasto nella teglia da muffin, rivestita con i pirottini. Dovrebbe essere sufficiente per 10 – 12 muffin di misura standard. Distribuite della granella di zucchero sulla superficie.

Cuocete in forno preriscaldato a 180° per una ventina di minuti o fino a leggera doratura.