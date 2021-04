I muffin fragole e farina di cocco sono dolcetti monoporzione da mangiare a colazione o a merenda. Uno dei trucchi di questa ricetta è infarinare i tocchetti di fragole prima di inserirli nel composto, in modo che “galleggino” e non si depositino sul fondo. Tenete comunque un po’ di fragole da cospargere sulla superficie prima di metterli in forno.

Questa ricetta prevede di mescolare prima gli ingredienti secchi e poi quelli liquidi, in due ciotole diverse, e poi unirli con la frusta. È uno dei trucchi di pasticceria, soprattutto nella preparazione di impasti che devono essere mescolati velocemente come quello dei muffin, ed è uno dei modi per evitare la formazione di grumi. L’altro stratagemma da rispettare è quello di setacciare bene le polveri prima di unirle ai liquidi.

I muffin sono di origine anglosassone, ma all’inizio si trattava di piccole mono porzioni, salate o dolci, che venivano fatte con gli avanzi del pane invenduto e che, le classi meno abbienti, compravano dal fornaio per l’ora del tè. I dolcetti fotogenici che conosciamo oggi sono invece l’evoluzione americana della ricetta tradizionale inglese.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti

Per i muffin:

120 Gr Farina 00 (o altra farina, come quella di farro o di riso, anche mescolate tra loro)

50 Gr Farina di cocco

150 Gr Fragole

1 Uovo

100 Ml Latte

50 Ml Olio Di Semi

2 Cucchiaini Lievito per dolci

1 Limone bio

50 Gr Zucchero

Per decorare:

Zucchero A Velo (o farina di cocco)

Preparazione

Per preparare la ricetta dei muffin fragole e farina di cocco, in una ciotola unite tra loro gli ingredienti secchi: la farina setacciata, la farina di cocco, il lievito , lo zucchero e la scorza grattugiata del limone.

In un’altra ciotola, mescolate con una frusta l’uovo con il latte e l’olio.

Unite gli ingredienti secchi ai liquidi e mescolate velocemente con una frusta in modo da avere un composto omogeneo.

Aggiungete infine le fragole lavate, asciugate, tagliate a pezzetti e infarinate, tenendone alcune da parte.

Mescolate con una spatola e versate nei pirottini per muffin riempiendoli per circa 3/4.

Completate mettendo mettendo sopra ogni muffin i pezzetti di fragola rimanenti.

Infornate a 180 gradi per circa 20 minuti: prima di sfornare fate sempre la prova stecchino che deve uscire asciutto.

Fate intiepidire e spolverate con farina di cocco o zucchero a velo.