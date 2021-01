I muffin salati con piselli e formaggio sono un antipasto semplice e gustoso, perfetto per essere servito come antipasto, accompagnati da salumi e ideali per una merenda salata, con un bel succo fresco.

Per questa ricetta abbiamo utilizzato un formaggio magro, ma potete optare per qualsiasi formaggio preferiate, meglio sceglierne una a pasta dura o semidura, in modo da apprezzarne la consistenza anche quando i muffin saranno freddi.

I piselli che apportano numerosi benefici all’apparato cardiovascolare, favorendo una condizione di salute per il cuore, le vene e le arterie. Infatti consentono di prevenire la formazione di coaguli di sangue nei vasi sanguigni e aiutano a tenere sotto controllo i livelli di colesterolo LDL nel sangue.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

12 Persone

Ingredienti

100 g Formaggio Italico

180 g Farina Tipo 0

1 bustina Lievito istantaneo per torte salate

3 Uova

100 ml Latte

100 ml Olio Di Semi

150 g Piselli

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei muffin salati con piselli e formaggio, sbattete leggermente le uova con l’olio ed il latte.

Aggiungente il formaggio, che avrete precedentemente grattugiato, ed il sale.

Unite la farina setacciata con la bustina di lievito e mescolate bene per amalgamare bene tutto, a questo punto unite i piselli.

Dividete il composto negli appositi pirottini per muffin e cuocete in forno caldo a 180°C per 40 minuti o finché non saranno ben dorati.