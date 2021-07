I muffin salati con pomodorini sono la versione salata dei tipici dolcetti di tradizione inglese e americana, facili e veloci da fare, è possibile realizzarli con svariate combinazioni di ingredienti.

Grazie alla loro bontà e praticità vengono preparati in tutto il mondo anche in versione salata, e si possono personalizzare con verdure, salumi, formaggi, olive, frutta secca. Sono dei fingerfood ideali per feste e aperitivi, o per la merenda dei bambini.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

6 persone

Ingredienti:

150 g Farina

40 g Pecorino grattugiato

8 g Lievito per torte salate

4 g Sale

q.b. Timo

1 Uovo

125 ml Latte

40 ml Olio Di Semi

6 Pomodorino

Preparazione:

Per preparare la ricetta dei muffin salati con pomodorini, accendete il forno a 180°.

In una ciotola capiente rompete l’uovo, unite il latte e l’olio. Amalgamate bene il tutto.

In un’altra ciotola setacciate la farina con il lievito, aggiungete il sale, il timo e il pecorino e mescolate bene.

Unite in un paio di volte gli ingredienti solidi a quelli liquidi, mescolate il tutto velocemente.

Versate l’impasto nelle formine da muffin o negli appositi stampi e sistemate un pomodorino su ognuno, premendolo un po’ nell’impasto.

Cuocete per 25′ circa in forno già caldo a 180°, dopo 20′ fate la prova con uno stecchino, non dovranno colorarsi eccessivamente.

Quando saranno cotti, fateli raffreddare su una gratella e appena a temperatura ambiente riponeteli in un contenitore chiuso.