Le olive in salamoia, sono una classica conserva che si prepara all’inizio dell’autunno e che si può gustare tutto l’anno.

Una ricetta molto semplice da realizzare che piace sempre a tutti, ideale per aperitivi o anche come snack prima della cena.

Preparate acqua, sale e alloro e il gioco è fatto.

Importante per la perfetta riuscita di questa ricetta è il “lavaggio” in acqua, che deve durare circa 2 settimane, questo vi permetterà di togliere il naturale amaro delle olive, dovuto alla alta concentrazione di polifenoli.

Potete scegliere la tipologia di oliva che preferite ovviamente, sappiate però che le olive nere sono in assoluto quelle più digeribili e con la minor quantità di carboidrati, ma di contro sono leggermente più caloriche rispetto alle cugine verdi.

Nonostante le loro dimensioni ridotte le olive sono tra i cibi più completi, non solo fanno benissimo al nostro organismo ma sono anche l’unico alimento che racchiude in sè tutti e quattro i sapori fondamentali, il dolce, il salato, l’amaro e l’aspro, stimolano l’appetito e favoriscono la digestione appunto.

un altro metodo per conservare le olive è sotto sale, un procedimento utilizzato moltissimo in Spagna, Marocco e Turchia, produce poca fermentazione, è semplice e veloce, inoltre il liquido che se ne ricava è perfetto anche da utilizzare come insaporitore di arrosti o verdure.

In alcune parti di Italia si usa invece lasciarle seccare al sole o all’interno di una fodera di un cuscino, il procedimento è lungo, ma insieme all’acqua di vegetazione che evaporerà, andrà via anche il retrogusto amaro, lasciando quelle che vengono chiamate “olive passe” utilizzate condite in insalata con scorze d’arancia, sale e olio o negli arrosti di maiale, vitello e selvaggina.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

500 g Olive verdi

500 ml Acqua

50 g Sale

4 foglie Alloro

Preparazione

Per preparare la ricetta delle olive in salamoia, sciacquate le olive sotto l’acqua corrente e travasatele in una ciotola ricoprendole con dell’acqua.

Conservatele così per due settimane, avendo cura di cambiare l’acqua giornalmente.

Terminate le due settimane, versate in un pentolino l’acqua e il sale e portate a bollore per 10 minuti. Togliete dal fuoco e fate raffreddare.

Scolate le olive e fatele asciugare su un canovaccio.

Mettetele poi nei barattoli di vetro e copriteli con la salamoia.

Aggiungete le foglie di alloro e chiudete i barattoli.

Conservate i barattoli al buio e in un luogo fresco e asciutto. Aspettate una settimana prima di gustarle.