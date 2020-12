I paccheri al forno vegetariani sono un primo piatto ricco e scenografico adatto per un giorno di festa oppure da preparare per una cena tra amici.

La ricetta è semplice e può variare a seconda della stagione, noi abbiamo optato per una versione vegetariana con ricotta aromatizzata alle erbe aromatiche ma se volete potrete anche aggiungere zucchine o altre verdure a vostro piacere oppure (se non siete vegetariani) sostituirle con una buona mousse di prosciutto cotto e robiola.

Questo piatto può essere preparato in anticipo e conservato, coperto con la pellicola, in frigorifero fino al momento di cuocerlo in forno, se invece voleste prepararlo e congelarlo per averlo sempre a portata di mano, vi sconsigliamo di utilizzare la ricotta, che durante lo scongelamento rischierebbe di perdere troppa acqua, meglio optare per una versione con verdure e besciamella, ricordate di tagliare le verdure a dadini della stessa dimensione nel caso, in questo modo la cottura sarà uniforme per tutto il piatto e il risultato ne gioverà sicuramente.

Nei giorni di festa la pasta al forno non può mancare e questi paccheri farciti sono un’ottima alternativa alle classiche lasagne o cannelloni, belli da vedere e ricchi di gusto al palato, faranno bella mostra al centro del tavolo di Natale.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

320 g Pasta Tipo Paccheri

400 g Ricotta mucca

100 g Grana Padano

80 g Scamorza affumicata

10 g Erbe Aromatiche essiccate

Olio Extravergine D’Oliva

Noce Moscata

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dei paccheri al forno vegetariani, lessate la pasta in acqua bollente salata e scolatela molto al dente.

Mettete in una ciotola capiente la ricotta, 50 gr di formaggio Grana grattugiato, un uovo, sale, pepe e le erbe aromatiche, una grattugiata di noce moscata poi amalgamate tutto con una forchetta fino ad ottenere una crema liscia.

Mettete il ripieno dentro una tasca da pasticcere montando un beccuccio non troppo piccolo. Farcite tutti i paccheri senza riempirli eccessivamente e via via disponeteli in piedi nel guscio di pasta.

Tagliate la scamorza a listarelle sottili e disponetela sui paccheri.

Spolverate tutta la superficie con abbondante formaggio grattugiato ed un filo d’olio.

Fate cuocere in forno caldo a 200° per circa 20 minuti finché non si sarà formata una crosticina croccante. Decorate a piacere con erbette aromatiche fresche.