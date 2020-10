Il pan dei morti, è un dolce di origine lombarda diffuso anche in Toscana che si prepara tipicamente in occasione della commemorazione dei defunti.

Una ricetta della tradizione, più che pane sono dei croccanti biscotti ricchi di gusto grazie alla frutta secca e ai fichi secchi, con un sentore di cannella davvero avvolgente.

Questo pane si preparava proprio per onorare i defunti, nella tradizione si pensava infatti che che il 2 novembre i defunti tornassero nelle proprie case e questi dolci venivano lasciati in tavola come segno di benvenuto.

Gli ingredienti sono semplici e poveri, albumi, biscotti secchi da sbriciolare, frutta secca o candita e naturalmente spezie, molto simili ad altre ricette tipiche di queste zone, come la torta paesana brianzola ad esempio, ma anche con i gingerbread nordici, che si preparano durante le festività natalizie.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

15 Persone

Ingredienti

150 g Savoiardi

100 g Amaretti

50 g Cacao amaro

Cannella

125 g Farina 00

1 cucchiaino Lievito per dolci

3 Uova

2 tazzine Vinsanto, potete sostituirlo con del vino liquoroso

150 g Zucchero

50 g Fichi Secco

50 g Mandorle Tostata

Preparazione

Per preparare la ricetta del pan dei morti, tritate i savoiardi e gli amaretti. A parte tritate anche i fichi secchi e le mandorle tostate insieme allo zucchero. Aggiungiamo la farina, il cacao, la cannella , il lievito. Unite adesso le uova e il Vinsanto.

Impastate all’interno della ciotola il pan dei morti, una volta ottenuto un impasto appiccicoso, trasferitelo su di un piano leggermente infarinato.

Impastate incora ottenendo un bel panetto, dividete il panetto in due e formate dei filoncini. Conservate i filoncini in frigo per 30 minuti, questo vi permetterà di tagliare delle fette con più facilità.

Tagliate i filoncini a fette dallo spessore di circa 1 cm e mezzo. Appiattite le fettine conferendogli una forma un po’ ovale.

Posizionate le fettine in una teglia foderata da carta forno.

Cuocete a 180° per circa 25/30 minuti. Servite i biscotti dopo essere raffreddati.