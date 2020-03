I pancake integrali sono la versione light dei classici pancake da colazione che tutti conosciamo, niente latte e persino niente grassi.

Una ricetta semplice, pochi ingredienti, farina integrale, latte di cocco, zucchero di canna, 1 uovo appena e poi tutta la frutta che vorrete per guarnire i vostri pancake, a meno che non vogliate optare per una generosa porzione di sciroppo d’acero come tradizione vuole, che ci sta sempre bene.

Il pancake è un dolce tipico dell’America settentrionale, montagne di frittelle impilate sormontate da un ricciolo di burro che si scioglie con il caldo del dolce e una generose dose di sciroppo d’acero a completare il tutto, per la versione più salutare si preferisce omettere il burro e aggiungere frutta fresca, lo sciroppo però è una costante, in fondo che pancake sarebbero senza sciroppo colante?

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

1 Uovo

120 ml Latte Di Cocco

25 g Zucchero Di Canna

2 cucchiaini Lievito per dolci

150 g Farina integrale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei pancake integrali, versate in una terrina la farina, il lievito e lo zucchero.

Aggiungete il latte e l’uovo e mescolate con una frusta fino ad ottenere una crema liscia e priva di grumi.

Ungete un padellino e versate un mestolo di pastella.

Cuocete i pancakes su entrambi i lati per qualche minuto, fino a quando la superficie sarà dorata.

Servite i pancakes integrali con miele e frutta di stagione fresca.