Il pane alle mandorle e rosmarino, è un pane a lunga lievitazione, profumato e croccante, realizzato con una farina di tipo 1, ideale sia per lievitati dolci che salati, questo pane è davvero stupefacente: profumato, leggero, croccante fuori e morbidissimo dentro.

Una ricetta perfetta sulla tavola sempre: a colazione con la marmellata e durante i pasti principali è magnifico abbinato a formaggi saporiti e rustiche salsine.

La lunga lievitazione darà il tempo al pane di crescere leggero e altamente digeribile.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per il lievitino

200 g Farina di tipo 1 Molino Quaglia

200 ml Acqua

1 g Lievito di birra fresco

1 cucchiaino Malto d’orzo

Per l’impasto

300 g Farina di tipo 1 Molino Quaglia

160 ml Acqua

30 ml Olio Extravergine D’Oliva

100 g Mandorle pelate

1 cucchiaino Rosmarino secco

2 ramoscelli Rosmarino fresco

1 cucchiaino Sale Fino

Preparazione

Per preparare la ricetta del pane alle mandorle e rosmarino, in una ciotola capiente preparate il lievitino: disponete la farina assieme all’acqua in cui avrete sciolto il lievito e il malto d’orzo. Mescolate con un cucchiaio di legno, coprite con un panno in cotone e lasciate riposare a temperatura ambiente per circa 2-3 ore.

Tritate le mandorle grossolanamente e ponetele a tostare in un’ampia padella dal fondo spesso assieme al rosmarino secco e ai rametti di quello fresco. Mettete da parte e fate raffreddare.

Prendete il lievitino e aggiungeteci la farina. Iniziate ad impastare aggiungendo a poco a poco l’acqua e l’olio. Impastate energicamente per almeno 10 minuti fino ad ottenere una consistenza liscia ed elastica. Aggiungete a questo punto le mandorle (eliminando i due rametti di rosmarino fresco) e il sale. Continuate ad impastare fino ad aver amalgamato il tutto. Ponete l’impasto in una ciotola leggermente unta d’olio extravergine (coperta da pellicola trasparente) e fate riposare a temperatura ambiente per un paio d’ore, dopodiché trasferite in frigorifero tutta la notte.

La mattina seguente, prendete l’impasto e fatelo riposare a temperatura ambiente per un’oretta, poi impastatelo nuovamente per circa 5 minuti. Date all’impasto una forma tondeggiante e mettetelo su una teglia spolverata con pochissima farina: coprite con un telo in cotone e lasciate lievitare per due ore.

Infornate a 210° per circa 45 minuti: dovrà risultare dorato, e battendo con il dorso di un cucchiaio sul fondo dovrete udire un tonfo ‘vuoto’. Fate freddare su una gratella, quindi servite.

