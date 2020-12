Il panettone salato farcito è l’antipasto da portare in tavola sulle tavole natalizie, scenografico e a più strati questo pan brioche era molto in voga negli anni ’80. insieme a tartine e insalata russa.

Una ricetta che unta sulla fantasia di chi lo prepara, non deve essere solo bello e ricco, la peculiarità di questo panettone o pan brioche è proprio la sua farcitura, che deve essere diversa per ogni strato, salmone, salmone, prosciutto, verdure, non ci sono limiti.

Tornato in voga negli ultimi anni, grazie anche a programmi televisivi come Masterchef o Bake off che hanno cercato di reinventarlo in chiave gourmet, questo antipasto ha ormai preso il suo posto d’onore nei ricettari come piatto amarcord da rispolverare con piacere per le feste, a Napoli si trova anche con il nome di Pan canasta nelle botteghe gastronomiche.

Sembra derivi dalla torta di Pasqua al formaggio o crescia di Pasqua, alleggerita un po’ del formaggio, reso più simile ad impasto tipico del pan brioche e con la forma che ricorda quella del panettone per adattarlo al Natale.

Il panettone salato può essere farcito con un po’ di anticipo, avvolto nella pellicola e riposto in frigorifero, questo ci agevolerà nella preparazione del resto del menù. Ricordatevi però di lasciarlo almeno mezz’ora a temperatura ambiente prima di servirlo e solo in questo lasso tempo di decorarlo.. anche qui, largo alla fantasia.

Durata

Tempo di preparazione: 2o minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

1 Panettone salato

200 g Maionese

Valeriana

6 fette Prosciutto Cotto

100 g Mousse

5 fette Salmone affumicato

100 g Formaggio fresco spalmabile

1 Avocado

3 fette Pancetta arrotolata

Uova di lombo

Olio Extravergine D’Oliva

Erba Cipollina

Preparazione

Per preparare la ricetta del panettone salato farcito, tagliate a fette spesse di 1 cm. il panettone, avendo cura di accoppiare le fette.

Spalmate sulla prima fetta la maionese, adagiate le fette di prosciutto cotto e le foglie di valeriana, coprire con la seconda fetta di panettone anch’essa spalmata di maionese. Spalmate le altre due fette di panettone con la mousse al salmone e farcendole con le fette di salmone.

Proseguite con la farcitura delle ultime due fette spalmandole di formaggio fresco farcendole con le fette di avocado, condite con un giro d’olio evo.

Con un coltello lungo a lama liscia tagliate le fette di panettone impilate l’una sull’altra in 6 spicchi. Ricomponete il panettone adagiando sopra le fette la sua calotta, proseguite con il decoro facendo scendere sulla sua superficie la maionese, decorate con le fette di pancetta, le uova di lombo, una spolverata di erba cipollina e qualche ciuffo di valeriana.