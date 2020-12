Il panettone semplice con lievito di birra è un panettone soffice e facile da preparare, basta buona volontà, degli ingredienti di qualità ed un po’ di tempo per la lievitazione.

Anche se questa ricetta è molto semplificata e non rispetta a pieno le regole della tradizione, vedrete che stupirete piacevolmente tutti i vostri ospiti.

Il Panettone è uno dei dolci classici del Natale, un dolce lombardo conosciuto in tutto il Mondo e che se fatto in casa è ancora più gustoso, per farlo come tradizione comanda ci vogliono giorni di lievitazione e naturalmente lievito madre, una preparazione non proprio alla portata di tutti, occorrono anche una cella di lievitazione e una buona manualità con i lievitati.

Questa ricetta è un buon compromesso per ottenere un lievitato che ricorda nel sapore il dolce meneghino, ma non richiede lunghe lievitazioni, un dolce che potrete preparare perfino oggi per averlo in tavola domani alla fine del pranzo di Natale.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

300 g Farina manitoba

200 g Farina tipo 1

100 g Zucchero

160 g Latte

150 g Burro

2 Uova

1 Tuorlo d’Uovo

15 g Lievito di birra

1 cucchiaino Miele

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia

120 g Uva passa sultanina

1 Limone la buccia grattugiata

5 g Sale

20 g Mandorle affettate

1/2 Albumi

10 g Mandorle

35 g Zucchero

q.b. Zucchero in granella

q.b. Zucchero A Velo

Preparazione

Per preparare la ricetta del panettone semplice con lievito di birra, disponete la farina setacciata con il lievito in una ciotola, create un buco al centro ed aggiungeteci lo zucchero, il burro a temperatura ambiente a pezzi piccolissimi, la scorza del limone grattugiato, la vaniglia, le uova ed un pizzico di sale. Iniziate a lavorare il tutto ed aggiungete il latte a filo. Impastate fino ad ottenere un impasto elastico. Trasferite l’impasto su un piano leggermente infarinato, appiattitelo delicatamente e dategli delle pieghe di rinforzo. Allargatelo con la punta delle dita ed aggiungeteci, un po’ per volta, l’uvetta ( precedentemente ammollata e strizzata ), fino a che non sarà perfettamente distribuita.

Imburratevi i palmi delle mani, pirlate il vostro impasto e posizionatelo nello stampo del panettone da 750 gr. Mettetelo a lievitare nel forno spento con luce accesa fino a quando non raggiunge quasi il bordo dello stampo. ( circa 3 ore ).

Nel frattempo preparate la glassa. In una ciotola sbattete con una forchetta l’albume. Tritate le mandorle con lo zucchero ed aggiungeteli all’albume. Cospargete il composto molto delicatamente. Aggiungete la granella di zucchero, le scaglie di mandorle e lo zucchero a velo.

Infornate, nella parte bassa del forno a 180° per 40-45 minuti circa ( se si colora troppo coprite con un foglio di alluminio). Una volta cotto, sfornatelo e lasciatelo raffreddare completamente .