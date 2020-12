I panini al latte ripieni di ragù di salsiccia, sono delle soffici sfere lievitate farcito con un saporito ragù di salsiccia.

Per preparare l’impasto di questa ricetta abbiamo utilizzato latte, burro, uova e una farina di tipo 0, adatta ad impasti a media e lunga lievitazione, esattamente come questi panini, permette una buona lievitazione però l’impasto molto soffice.

Potete preparare i panini e conservarli per alcuni giorni chiudendoli in buste di plastica per alimenti in modo tale da mantenere intatta la loro consistenza e morbidezza, o congelarli e scongelarli al bisogno, avendo cura di riscaldarli leggermente prima di servirli.

Il ripieno dei panini è costituito dal ragù di salsiccia molto veloce e facile da preparare, sono dei panini molto versatili e potete naturalmente inserire il ripieno che più preferite, potete sostituire il ragù di salsiccia a quello classico di carne, oppure realizzare un cuore filante al formaggio.

Questi panini al latte ripieni sono perfetti da preparare in occasione di un aperitivo, di un buffet o semplicemente come spuntino veloce da gustare durante un veloce pranzo fuori casa.

L’idea di questi panini ricalca l’usanza, che permane anche in Campania, di fare colazione o merenda con il ragù appena caldo semplicemente inzuppandoci il pane, il ragù andava preparato la mattina all’alba per far in modo che cuocesse lentamente, per molte ore, per essere poi pronto per il pranzo della domenica, ancora oggi non è inusuale svegliarsi, e sentire il rumore del ragù che sta pippiando, sobbollendo lentamente ed è difficile resistere alla tentazione se si ha tra le mani del pane fresco pronto per fungere da cucchiaio.

Durata

Tempo di preparazione: 60 minuti

Tempo di cottura: 25 minuti

Tempo totale: 85 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

Per il ragù

250 g Salsiccia

1 rametto Rosmarino

20 ml Vino Bianco secco

120 g Passata Di Pomodoro

10 ml Olio Extravergine D’Oliva

2 g Sale Fino

2 g Pepe Nero

Per i panini al latte

250 g Farina tipo 0

100 g Latte

50 g Uova

10 g Lievito

6 g Sale Fino

50 g Burro temperatura ambiente

1 nr Tuorlo d’Uovo

20 g Semi Di Sesamo

Preparazione

Per preparare la ricetta dei panini al latte ripieni di ragù di salsiccia, mettete l’olio ed il rametto di rosmarino in una padella. Fateli scaldare ed aggiungete la salsiccia sminuzzata. Fatela cuocere per un paio di minuti a fuoco medio continuando a mescolare.

Sfumate con il vino bianco ed aggiungete la passata di pomodoro, il sale ed il pepe.

Abbassata la fiamma e fate cuocere la salsiccia per circa 30/40 minuti. Se necessario, aggiungere dell’acqua. Trasferite il ragù in una bacinella e fatelo raffreddare.

Per i panini al latte

Mettete il latte tiepido in una bacinella. Aggiungete il lievito e scioglietelo aiutandovi con una forchetta o una frusta.

Aggiungete le uova leggermente sbattute e la farina. Iniziate a mescolare gli ingredienti utilizzando un cucchiaio in legno.

Aggiungete il sale e continuate ad impastare utilizzando le mani. Impastate fino ad ottenere un panetto liscio ed elastico.

Appiattite leggermente il panetto ed aggiungete il burro in piccole quantità. Impastate per farlo assorbire completamente all’impasto. L’impasto finale dovrà essere liscio ed estensibile.

Mettete il panetto nella bacinella e copritelo con della pellicola trasparente. Fatelo riposare per circa 30 minuti.

Dividete l’impasto in 6 parti uguali e formate delle palline. Appiattite le palline ed aggiungete al centro un cucchiaio di ragù di salsiccia.

Richiudete le palline ed adagiatele su una teglia ricoperta di carta forno. Ricoprite la teglia con della pellicola trasparente e fate lievitare i panini per circa 40/50 minuti.

Spennellate i panini con il tuorlo e cospargete la superficie con i semi di sesamo.

Fate cuocere i panini nel forno già caldo a 190°C per circa 20/25 minuti o fine a far dorare la loro superficie.

Sfornate i panini e gustateli ancora tiepidi.