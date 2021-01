La panna cotta al parmigiano è un antipasto insolito e sfizioso che, nel suo aspetto, ricorda il più comune dolce al cucchiaio.

Questa ricetta si caratterizza per sua cremosità ed il parmigiano, utilizzato per prepararla, si sposa al meglio con il sapore delicato del pesto di asparagi e mandorle.

La panna cotta al parmigiano con pesto di asparagi si prepara molto velocemente ed è estremamente facile, la panna viene scaldata insieme al latte ed al parmigiano, miscelata con la colla di pesce e poi fatta rassodare nel frigo. Anche il pesto richiede pochissimo lavoro, basta sbollentare gli asparagi e poi frullarli con mandorle, olio e parmigiano.

Con pochissimo sforzo porterete in tavola un antipasto d’effetto e, buonissimo.

Potete usare il pesto di asparagi anche per condire una pasta nel caso vi avanzaste.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

Per la pannacotta

250 ml Panna Fresca

125 ml Latte intero

80 g Parmigiano Reggiano grattugiato

2 fogli Colla Di Pesce

Sale Fino

Per il pesto di asparagi

250 g Asparagi

50 g Mandorle pelate

30 g Parmigiano Reggiano grattugiato

Olio Extravergine D’Oliva

Sale Fino

Per decorare

foglie Basilico fresco

Preparazione

Per preparare la ricetta della panna cotta al parmigiano, il giorno prima preparate la pannacotta: in una pentola unite la panna fresca, il latte ed il sale.

Mettete in ammollo in acqua fredda i fogli di colla di pesce.

Scaldate la panna a fuoco basso, unite il parmigiano grattugiato e mescolate bene per farlo sciogliere. Portate fin quasi ad ebollizione, a fuoco basso, mescolando continuamente. Togliete dal fuoco, strizzate bene i fogli di colla di pesce ed uniteli al composto di panna e parmigiano, mescolate.

Versate in stampini di alluminio usa e getta e fate intiepidire; poi trasferite in frigo per 12 ore.

Eliminate la parte più dura del gambo degli asparagi, lavateli, asciugateli e tagliateli a pezzetti.

Sbollentateli in acqua salata per 4-5 minuti, scolateli e raffreddateli sotto l’acqua.

Tostate le mandorle in un pentolino antiaderente e fatele raffreddare.

Frullate gli asparagi con le mandorle e l’olio, poi unite il parmigiano grattugiato e mescolate, aggiungendo ancora olio; se serve regolate di sale.

Mettete qualche cucchiaiata di pesto di asparagi sul fondo di un piattino e poi sopra mettete la pannacotta.

Decorate con foglioline di basilico fresco e servite.