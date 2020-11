Le pappardelle, sono un formato di pasta all’uovo tipico della Toscana, sono affini alle fettuccine e alle tagliatelle, variano le misure della larghezza della pasta, le pappardelle sono larghe almeno 13 mm ma possono arrivare fino a 4 cm, mentre le tagliatelle da tradizione non devono superare gli 8 mm.

Una ricetta essenziale e semplice nella sua esecuzione, solo farina e uova, la nota importante è la ruvidezza della pasta, caratteristica che gli permette di assorbire meglio il sugo.

Possono essere condite con molteplici tipi di sugo, in Toscana amano sughi corposi, con i funghi, il cinghiale, ragù di lepre, ma anche formaggi, possono essere cotte in modo tradizionale come la pasta oppure in brodo.

La versione che oggi conosciamo delle tagliatelle era giù in uso nella toscana orientale nel tardo medioevo, anche Boccaccio le menziona nel suo Decameron, mentre descrive il paese di Bengodi dove questa pasta veniva cucinata in brodo di cappone.

Nel XVI secolo poi il cuoco Domenico Romolo, il “Panunto” le inserisce nel suo ricettario “La singolar dottrina”, dove le descrive simili a lasagna ma più sottili, delicate e morbide e suggerisce di prepararle in brodo, descrivendo per la prima volta quella che viene chiamata la minestra di pappardelle alla fiorentina, un piatto che veniva riservato nei menù delle corti cardinalizie romane.

Nell’ottocento poi il termine pappardelle viene inserito nel dizionario italiano di Niccolò Tommaseo e anche qui, come era accaduto con Domenico Romolo sono definite una variante alle classiche lasagne da preparare in brodo o in alternativa con carne battuta o sugo di lepre.

Noi, anche se tentati di provarle in brodo, abbiamo optato per un sugo più leggero ma altrettanto aromatico a base di finocchietto, la porosità di questo formato riesce a raccogliere ed enfatizzare il gusto della carne creando un piatto unico.

Durata

Tempo di preparazione: 45 minuti

Tempo di cottura: 8 minuti

Tempo totale: 53 minuti

Dosi per

5 Persone

Ingredienti

500 g di Farina 00

5 uova

1 pizzico Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta delle pappardelle, disponete su un piano di lavoro o su un tagliere grande la farina, create una fontana con un buco al cento e le sponde alte almeno 4 cm, rompete un uovo alla volta dentro alla fontana, sbattetele e unite il sale.

Aiutandovi con una forchetta cominciate a incorporare farina nel composto di uova, poco alla volta cominciate a impastar a mano fino a ottenere una pasta compatta, lavorate per una decina di minuti per renderla liscia.

Infarinate il piano di lavoro e cominciate a stendere la pasta con il mattarello, dovrete ottenere una pasta sottile.

Ripiegate la pasta su stessa senza schiacciarla per evitare che si appiccichi, con un coltello a lama liscia tagliate le pappardelle a una larghezza di almeno 2 cm.

Mettete a bollire l’acqua come per la pasta, salate, cuocete le pappardelle per circa otto minuti, nel frattempo diluite il sugo con un cucchiaio di acqua della pasta, scolate e condite, servite subito.